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Tereyağı koronavirüse iyi gelir mi? Doktorlara soruldu

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Yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıklayan Gazeteci Hilal Kaplan, bir arkadaşından aldığı tavsiyeyle burnuna kulak çubuğuyla organik tereyağı sürdüğünü ve bu yöntemin arkadaşında işe yaradığını söyledi.
Tereyağı koronavirüse iyi gelir mi? Doktorlara soruldu

Koronavirüse yakalanan Gazeteci Hilal Kaplan'dan ilginç bir paylaşım geldi. Koku ve tat duyusunu kaybettiğini belirten Kaplan, burnuna kulak çubuğuyla organik tereyağı sürdüğünü ve bu yöntemi bir arkadaşının denediğini ve işe yaradığını dile getirdi.

Hilal Kaplan, "Köy ortamında elde edilen tereyağını kulak çubuğuyla günde 3-4 defa burnun içine sürmüş. Koku duyusunun geri dönmesi bir ayı buluyor deniliyor, 4-5 gün gibi bir süre içerisinde geri kazandığını duydum ve ben de bunu uygulamaya başladım ama ben daha ikinci günümdeyim. Gerçekten zor bir şeymiş" diyerek, söylediği hiçbir şeyin tıbbi bir tavsiye olmadığını, sadece kendi yaşadıklarını paylaştığını belirtti.

TEREYAĞI BURNA SÜRÜLÜR MÜ? UZMANLAR NE DEDİ?

Twitter'da çok tartışılan bu konuyu uzmanlara sorduk. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı tereyağı kullanmanın faydalı olup olmayacağı sorusuna, enfeksiyon hastalıkları uzmanları, kısa ve öz bir şekilde 'Doğruluk payı yoktur. Doğru ve yararlı olduğunu düşünmüyorum' yanıtını verirken, Biyokimya Uzmanı Dr. Ayşegül Çoruhlu ise, "Her türlü solunum yolu enfeksiyonunda hatta alerjilerde burun içi mukozasındaki inflamasyonu (iltihap) desteklemeye çalışmak için sade yağ veya tereyağını burun içine sürmek anlamlıdır" açıklamasında bulundu.

Dr. Çoruhlu, "Burnun içi mukoza yani ince bir zardır. Tek katlı, yassı epitelden oluşur ve üstünde silialar, burundaki kıllar ve onun altında partikülleri tutan bölümler var. Burnumuzun içi de tıpkı diğer mukozalar gibi sık yenilenmelidir. Gribal enfeksiyonlar ve üst solunum yolu enfeksiyonlarında koku duyumuz azalır, burnumuz tıkanır. Bunun sebebi oradaki lokal viral inflamasyonun (iltihap) yarattığı şişliktir. Burada yapmak istediğimiz; bağırsak bakterilerinden üretilen bütirat zaten sade yağ ve tereyağda olduğu için bunu burun içine sürerek burun içi mukozasındaki inflamasyonu azaltmaya çalışmaktır. Burun içi mukozasının kendi kendini yenilemesiyle ilgili ona uygun enerji hammadesini vermeye çalışmak ve dolayısıyla o ödemin altında kalan koku hislerinin daha kolay gelmesini sağlamaya çalışmaktır" dedi.

"KONU KORONAVİRÜSTEN KORUNMAK DEĞİL"

Çoruhlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Konu koronavirüsten korunmak değil yani virüslerle ilgili bir şey değil; ama her türlü solunum yolu enfeksiyonunda hatta alerjilerde burun içi mukozasındaki inflamasyonu desteklemeye çalışmak için sade yağ veya tereyağını burun içine sürmek anlamlıdır. Hatta tereyağını ağız içinde gargara yapmak anlamlıdır.

Hindistan'da binlerce yıldır bu tip yağ kullanılarak lavmanlar yapılarak bütün bağırsak temizlenmektedir. Buradaki konu yağdan çok yağı oluşturan kısa zincirli yağ asidinin ve hücrenin arasındaki kolay enerji üretme matematiği. Bu kolay enerjinin de çöpsüz enerji olması gerekir yani serbest radikal dediğimiz istenmedik artıkları çıkarmaması önemlidir. Burada yapılmak istenen koronavirüsten korunmak değil; viral enfeksiyonun yarattığı burun mukozasındaki lokal inflamasyonun çabucak azalmasını sağlamaktır. Dolayısıyla inflamasyon azaldıkça koku duyusunun daha çabuk gelmesini sağlamaktır."

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