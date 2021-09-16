Terfi Eden ve Atanan Yargıçlar Yemin Ederek Göreve Başladı

Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan iki yeni yargıç ve kıdemli yargıçlığa atanan iki yargıç bugün 9.30’da Mahkeme binası bahçesinde yapılan törende yemin ederek görevlerine başladı.

Yüksek Adliye Kurulu tarafından atanan iki yeni yargıç ve kıdemli yargıçlığa atanan iki yargıç bugün 9.30’da Mahkeme binası bahçesinde yapılan törende yemin ederek görevlerine başladı.

Böylece Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Banu Soyer Ekinci Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, Avukat Nil Elodi Çeliker ve Avukat Aysu Çakan Alakan Kaza Mahkemesi Yargıçlığı görevine başlamış oldu.

Yemin töreninde konuşan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, bugün yeni adli yılın açıldığına da işaret ederek, “Camia için önemli bir gün. Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileriz” dedi.

Bugün adli yıl açılış töreni sonrası, Adliye Kurulu Toplantısında pandemi koşullarında alınacak tedbirlerin tespit edileceğini de kaydeden Şefik, uygulamaların pazartesinden itibaren uygulamaya gireceğini anlattı. Şefik toplantıda Adapass uygulamasının da ele alınacağını kaydetti.

YARGIÇLARIN ÖZGEÇMİŞLERİ

Yargıçların özgeçmişleri şöyle:

BANU SOYER EKİNCİ

Kaza Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Ekinci, 24 Şubat 1981 Gazimağusa’da doğdu. Lise öğrenimini TMK’da tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

2002-2003 yılları arasında University of Wales Swansea’de Avrupa Hukuk Araştırmaları konusunda master yaptı.

2003-2004 yılları arasında ise University Of Durham’da, Ticaret Ve Deniz Hukuku konusunda ikinci masterini tamamladı ve stajını müteakip 21 Kasım 2005’te avukatlık kaydını yaptırdı.

1 Ekim 2010 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığı’na 5 Nisan 2016 tarihinde Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığı’na atandı. Gazimağusa Kaza Mahkemesi, Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi, Girne Kaz Mahkemesi ve Lefkoşa Kaza Mahkemesinde görev yapan Ekinci İngilizce biliyor.

MELTEM DÜNDAR

16 Eylül 2021 tarihinden itibaren Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atanan Meltem Dündar, 20 Ağustos 1978’de Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini 20 Temmuz Lisesinde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk eğitimi aldı. Stajını müteakip 9 Ağustos 2002 tarihinde avukata olarak kaydoldu. Aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde master yaptı. 2006 yılında yine aynı üniversitenin Kamu Hukuku Anabilim dalında doktora eğitimine başladı ve 21 Nisan 2014 tarihinde tamamladı.

5 Ocak 2015 tarihinde Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atandı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi, Güzelyurt Kaza Mahkemesi, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi ile Askeri Mahkeme, Gazimağusa Kaza Mahkemesi ve Girne Kaza Mahkemesinde görev yapan Meltem Dündar, İngilizce biliyor.

NİL ELODİE ÇELİKER

16 Eylül 2021 tarihinden itibaren Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atanan Nil Elodie Çeliker, 25 Aralık 1987 tarihinde Londra’da doğdu. Lise öğrenimini Yakın Doğu Koleji’nde tamamladıktan sonra, İngiltere’de University of Hertfordshire Hukuk bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Stajını müteakip 13 Ekim 2009 tarihinde avukat olarak kaydoldu.

Bu göreve atanıncaya kadar avukatlık mesleğini icra eden Nil Elodie Çeliker, İngilizce ve Fransızca biliyor.

AYSU ÇAKAN ALAKAN

16 Eylül 2021 tarihinden itibaren Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atanan Aysu Çakan Alakan, 24 Haziran 1984 tarihinde Lefkoşa’da doğdu. Lise öğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamladıktan sonra, Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2006 yılında mezun oldu, 2007-2008 yıllarında University Of Hertfordshire’da Uluslararası ve Ticaret Hukuku konusunda lisansüstü eğitim yaptı. 2009 yılında stajını tamamlayarak 26 Haziran 2009 tarihinde avukat olarak kaydoldu.

Bu göreve atanıncaya kadar avukatlık mesleğini icra eden Aysu Çakan Alakan İngilizce bilmektedir.