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Terfi Eden ve Atanan Yargıçların Yemin Töreni Yarın

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Terfi Eden ve Atanan Yargıçların Yemin Töreni Yarın
Terfi Eden ve Atanan Yargıçların Yemin Töreni Yarın

Yüksek Adliye Kurulu, terfi eden ve atanan yargıçların yemin töreninin yarın yapılacağını duyurdu. Tören, saat 9:30’da Mahkemelerin orta bahçesinde yapılacak.

Yüksek Adliye Kurulundan yapılan açıklamada, yarından itibaren geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Banu Soyer Ekinci’nin Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıcı Meltem Dündar’ın Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına, Avukat Nil Elodi Çeliker ve Avukat Aysu Çakan Alakan’ın Kaza Mahkemesi Yargıçlığına atandığı bildirildi.

Açıklamada, terfi eden ve atanan yargıçların, yarın saat 9:30’da, Mahkemeler orta bahçede yemin töreninin olacağı açıklandı.

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