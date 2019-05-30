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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Terfi eden yargıçlar yarın yemin edecek

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Terfi eden yargıçlar yarın yemin edecek
Terfi eden yargıçlar yarın yemin edecek

Yüksek Adliye Kurulu, 1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere, Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Musa Avcıoğlu’nu Kaza Mahkemesi Başkanlığına, Kaza Mahkemesi Yargıcı Cenkay M. İnan ve Kaza Mahkemesi Yargıcı Vedia Berkut Barkın’ı Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıçlığına atadığını duyurdu.

Yüksek Adliye Kurulu yaptığı açıklamada, terfi eden Yargıçların yarın saat 09.30’da Yüksek Adliye Kurulu Salonu’nda yemin edeceğini belirtti.
 

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