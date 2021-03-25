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Terim ve Davala'ya iki maç ceza

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) , Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi.
Terim ve Davala'ya iki maç ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) , Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile yardımcısı Ümit Davala'ya 2'şer maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan açıklamada PFDK'nın iki isime 3'er resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19 bin 500'er lira para cezası verdiği, ancak olayın gerçekleşme şeklini de dikkate alarak fiilin haksız tahrik sonucu işlendiği gerekçesiyle 3'te 1 oranında indirime gittiği vurgulanıd.

PFDK, son karar olarak Terim ve Davala'ya 2'şer maç men ve 13'er bin lira ceza verilmesine hükmetti.Fatih Terim ve Ümit Davala, Tahkim Kurul'undan indirim çıkmaması durumunda Süper Lig'in 32. haftasındaki Atakaş Hatayspor ile 34. haftadaki Fatih Karagümrük müsabakalarında takımın başında yer alamayacak.

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