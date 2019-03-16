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Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni

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Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni
Terminatör'ü esir alan hastalık: Sarkopeni

Sarkopeni yani kas erimesinden korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, "Sürekli vücut geliştirme çalışan, özel takviye ilaçlar kullanan, yaşlanınca da kasları erimeye başlayan dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger gibi olma riski var" diye konuştu

Yaşlanmaya bağlı olarak kas gücünün ve dayanıklılığın azalması olarak bilinen sarkopeninin (kas erimesi) zamanında önlem alınması durumunda engellenebileceğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, sarkopeni ile mücadelede en etkili ilacın spor olduğunu söyledi.

KASLARI ERİMEYE BAŞLADI

Yaşlılık hastalığı olarak bilinen, düşmelere, kırıklara ve hatta ölümlere neden olabilen sarkopeni yani kas erimesinden korunmak mümkün. Doğru beslenme ve sporla süreci durdurmanın mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Öztuna, hastalıkla mücadelede doğru sporu yapmanın önemine dikkat çekerek, "Aksi takdirde yıllarca sürekli vücut geliştirme çalışan, özel takviye ilaçlar kullanan, yaşlanınca da kasları erimeye başlayan dünyaca ünlü oyuncu Arnold Schwarzenegger gibi olma riski var" dedi.

Hareketsizlik, kötü beslenme ve aşırı zayıflık gibi durumlarda gençlerde bile kas kaybının arttığını söyleyen Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, kas kaybının, yaşam süresini ve kalitesini azaltan bir faktör olduğunu vurguladı.

 

 

YAŞLANMA DEĞİL KAS KAYBI 

Özellikle vücut geliştirenlerin kullandığı özel proteinler, kreatinler gibi profesyonel amaçlı takviyelerin, yaşlılıkta zarar oluşturduğu konusunda uyaran Prof. Dr Öztuna, "Buna en güzel örnek, uzun yıllar vücut geliştirme çalışmış olan aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü sinema sanatçısı Arnold Schwarzenegger'dir. Terminatör olarak da tanınan oyuncunun basına yansıyan son görüntüleri sadece yaşlanma olarak açıklanamaz; kas kitlesinin büyük kaybı yani sarkopeni söz konusudur" dedi.

Spor yaparken hedefin 70 yaş olması gerekiyor diyen Prof. Öztuna, "Hangi yaşta olursanız olun 70 yaşında yapabileceğiniz sporu yapın; 70 yaşında olduğunuzda kaldırabileceğiniz ağırlığı kaldırın, 70 yaşında yürüyebileceğiniz hızda yürüyün ki sporda istikrar olsun" ifadelerini kullandı.

GENÇKEN ÖNLEMİNİZİ ALIN

"Yaşlılık hastalığı olsa da sarkopeniden korunmanın temelleri gençlik döneminde atılmalı" diyen Prof. Öztuna, "Yaş ilerledikçe kas erimesinin görülme sıklığı artar. Ancak basit ama etkili önlemlerle süreci durdurmak hatta geriye çevirmek mümkün. Vücudumuzda `kullan ya da kaybet´ prensibi geçerlidir. Kaslar kullanılmazsa zayıflar" dedi.

Sarkopeni ile mücadelede en etkili silahın spor olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna, "Asıl önemli nokta doğru sporu yapmaktır. Kas erimesine karşı yüzme ve koşma gibi vücudun yağ yakımı ile direncini arttıran egzersizlerden ziyade kas kütlesini arttıracak egzersizleri öneriyoruz. Kasları güçlendirecek dayanıklılık egzersizleri, direnç bantları kullanmak, ağırlık kaldırmak gibi vücut egzersizleri tercih edilebilir" diye konuştu.

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