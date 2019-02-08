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Terör hükümlüsü Türk’ü ABD’ye vermeyen Almanya: Başka seçeceğimiz yoktu

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Terör hükümlüsü Türk’ü ABD’ye vermeyen Almanya: Başka seçeceğimiz yoktu
Terör hükümlüsü Türk’ü ABD’ye vermeyen Almanya: Başka seçeceğimiz yoktu

Berlin hükümeti, ABD’nin Almanya’daki misyonlarına saldırı girişimi nedeniyle hüküm giymiş bir suçluyu Türkiye’ye iade etmesi üzerine tepkisini çektiği Washington’a yanıt verdi: “Başka seçeceğimiz yoktu.”

ABD, Sauerland Grubu adıyla bilinen radikal İslamcı hücre üyesi Adem Yılmaz’ın iadesini istiyordu. Almanya ise geçen salı günü cezasının tamamlanması sonrasında Yılmaz’ı sınırdışı ederek Türkiye’ye göndermişti.

Yılmaz, Ekim 2018’de Almanya’daki ABD misyonlarına karşı bir saldırı girişimi nedeniyle hüküm giymişti.

The Associated Press’e konuşan Alman yetkili Gundula Fehns-Boeer, Yılmaz’ın terör örgütü üyeliğinden zaten Almanya’da bir kez hüküm giydiğini ve kendisini ABD’ye iade etmenin aynı suç için çifte yargılamaya yol açacağını söyledi. Fehns-Boeer bu durumda ABD’nin talebini reddetmek dışında bir seçeneklerinin bulunmadığını belirtti.

 

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