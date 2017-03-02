Terör mağduru öğrenciler ilk kez tiyatroyla tanıştı

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname gereği görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesince terör mağduru 4 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturuyor.

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) gereği görevlendirme yapılan Şırnak Belediyesince terör mağduru 4 bin öğrenciyi tiyatro ile buluşturuyor.

Şırnak Belediyesi, geçen yıl PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırılar dolayısıyla büyük bölümü zarar gören kenti, ilgili bakanlıkların desteğiyle adeta yeniden imar ediyor.

Vatandaşa kaliteli hizmet sunma başarısı gösteren belediye, geliştirdiği projeyle terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen başarılı operasyonlar ile huzur ve güvenliğin sağlandığı Şırnak'taki öğrencilere moral desteği vermek için onları tiyatroyla buluşturdu. Bu kapsamda Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkısıyla kente gelen Antalya Şehir Tiyatrosu, Şırnak Üniversitesi Mehmet Emin Acar Konferans Salonunda "Okyanusta bir su damlası" oyununu sahneledi.

Terör mağduru çocuklar, ilk kez tiyatro oyunu izlemenin sevincini ve heyecanını yaşadı.

Başkan Menderes Türel'e teşekkür

İçişleri Bakanlığı tarafından Şırnak Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, "Şırnak'taki değişim hamlesini sosyal anlamda da hissettirmek istedik." diye konuştu.

Operasyonların ardından huzurun sağlandığı Şırnak'ın yeniden imar edildiğine vurgu yapan Bedirhanoğlu, "Bir yandan da geleceğimiz olan çocuklarımızı unutmadık. Onların sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkı sunmak istedik. Tiyatro ekibinin Şırnak'a gelmesini sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz da oyunun sergilenmesini sağlayan Şırnak Belediyesine teşekkür ederek, 3 gün sahnelenecek oyunu 4 bin öğrencinin izleyeceğini söyledi.