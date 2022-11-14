Terör Örgütü PKK İstanbul'daki patlamayı üstlenmedi!

Terör örgütü PKK, İstanbul’da yaşanan patlamayla ilişkileri olmadığını iddia etti, “Türkiye zemininde sivil insanları herhangi bir biçimde hedeflememiz söz konusu olamaz” açıklamasında bulundu.

Terör örgütü PKK, İstanbul’da yaşanan patlama ile ilgili, “Bu olayla ilişkimizin olmadığı, doğrudan sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız ve demokratik kamuoyu yakından bilmektedir” iddiasında bulundu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde bombayı bırakan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Soylu, eylemin talimatının Kobani'den geldiğini ve eylemi yapanın Efrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmeleri olduğunu söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise şüphelinin sorgusunda, “PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini beyan ettiğini” açıkladı.

Kürt medya grubu Rudaw’da yer alan habere göre, PKK’nin askeri çatı oluşumu Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı ise bir açıklama yayınlayarak, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi, olayla ilişkileri olmadığını iddia etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu olayla ilişkimizin olmadığı, doğrudan sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız ve demokratik kamuoyu yakından bilmektedir. Biz haklı ve meşru özgürlük mücadelesi yürüten bir hareketiz. Türkiye toplumuyla ortak, demokratik, özgür ve eşit gelecek yaratmak isteyen bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu açıdan Türkiye zemininde sivil insanları herhangi bir biçimde hedeflememiz söz konusu olamaz.”

Soylu ve İstanbul Emniyeti’nin açıklaması

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüphelinin kimlik bilgileri konusunda yaptığı açıklamada, "Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini beyan etti" ifadelerini kullanmıştı.