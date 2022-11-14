  • BIST 4.554,41
  • Altın 1053.653
  • Dolar 18.5914
  • Euro 19.1676
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Terör Örgütü PKK İstanbul'daki patlamayı üstlenmedi!

»
Terör örgütü PKK, İstanbul’da yaşanan patlamayla ilişkileri olmadığını iddia etti, “Türkiye zemininde sivil insanları herhangi bir biçimde hedeflememiz söz konusu olamaz” açıklamasında bulundu.
Terör Örgütü PKK İstanbul'daki patlamayı üstlenmedi!

Terör örgütü PKK, İstanbul’da yaşanan patlama ile ilgili, “Bu olayla ilişkimizin olmadığı, doğrudan sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız ve demokratik kamuoyu yakından bilmektedir” iddiasında bulundu.

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah saatlerinde bombayı bırakan şüphelinin yakalandığını duyurdu. Soylu, eylemin talimatının Kobani'den geldiğini ve eylemi yapanın Efrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmeleri olduğunu söyledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise şüphelinin sorgusunda, “PKK/PYD/YPG tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini beyan ettiğini” açıkladı.

Kürt medya grubu Rudaw’da yer alan habere göre, PKK’nin askeri çatı oluşumu Halk Savunma Merkezi (HSM) Karargah Komutanlığı ise bir açıklama yayınlayarak, patlamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi, olayla ilişkileri olmadığını iddia etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu olayla ilişkimizin olmadığı, doğrudan sivilleri hedeflemeyeceğimizi ve sivilleri hedefleyen eylemleri kabul etmediğimizi halkımız ve demokratik kamuoyu yakından bilmektedir. Biz haklı ve meşru özgürlük mücadelesi yürüten bir hareketiz. Türkiye toplumuyla ortak, demokratik, özgür ve eşit gelecek yaratmak isteyen bir perspektifle hareket ediyoruz. Bu açıdan Türkiye zemininde sivil insanları herhangi bir biçimde hedeflememiz söz konusu olamaz.”

Soylu ve İstanbul Emniyeti’nin açıklaması

Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “İlk değerlendirmelerden itibaren aynı iz üstündeyiz. Eylemin talimatının Kobani'den geldiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Eylemi yapanın Afrin'den geçtiği konusunda bir değerlendirmemiz var. Ve yine elbette ki bu olay hiç olmasaydı, hiç can kaybımız olmasaydı ama şu anda sınırın ötesinde binlerce kahramanımız, sınırın içerisinde dağlarda binlerce kahramanımız, şehirlerin içerisinde binlerce kahramanımız sadece terörü engellemekle mücadele ediyor. Biraz önce olayı yapan, bombayı bırakan kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün ekipleri tarafından gözaltına alındı. Ondan önce yaklaşık 21 kişi daha gözaltına alınmıştı” ifadelerini kullanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü şüphelinin kimlik bilgileri konusunda yaptığı açıklamada, "Olayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashir isimli şahıs sağ olarak ele geçirilmiştir. Sorgusunda, PKK/PYD/YPG Terör örgütü tarafından özel istihbarat elemanı olarak yetiştirildiğini beyan etti" ifadelerini kullanmıştı. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Oktay: Kadın saldırganın bomba patlattığı terör eylemi olduğunu değerlendiriyoruz13 Kasım 2022 Pazar 20:46
  • Ölü sayısı artıyor... İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı: 6 kişi öldü, 53 kişi yaralandı13 Kasım 2022 Pazar 19:03
  • İstiklal Caddesi'nde patlama: 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi yaralandı13 Kasım 2022 Pazar 17:55
  • Son Dakika! İstanbul İstiklal Caddesi'nde patlama13 Kasım 2022 Pazar 17:03
  • Erdoğan’ın F-16’lar için desteklediği Cumhuriyetçiler kaybetti: Demokratlardan Senato’da zafer13 Kasım 2022 Pazar 16:56
  • AKP’den AB’ye ‘KKTC’ tepkisi: Haksız ve ikiyüzlü bir açıklama13 Kasım 2022 Pazar 12:45
  • Avrasya anketi: CHP az farkla birinci parti13 Kasım 2022 Pazar 10:01
  • TC Dışişleri: AB’nin ‘KKTC’ açıklamasını tümüyle reddediyoruz12 Kasım 2022 Cumartesi 21:07
  • Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’nin Bildirisi Yayımlandı12 Kasım 2022 Cumartesi 17:18
  • Erdoğan: İnanıyorum ki Kuzey Kıbrıs’ı dünyaya tanıtma imkânı bulacağız.12 Kasım 2022 Cumartesi 13:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti