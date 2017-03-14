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Terör örgütü PKK yanlısı grupla Peşmerge arasında arbede

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Terör örgütü PKK yanlısı grupla Peşmerge arasında arbede
Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK yanlısı bir grup göstericinin, Peşmerge güçlerinin bulunduğu mevziye izinsiz yürüyüş düzenlemesi sonucu çıkan arbedede bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

Musul'un Sincar ilçesinde terör örgütü PKK yanlısı bir grup göstericinin, Peşmerge güçlerinin bulunduğu mevziye izinsiz yürüyüş düzenlemesi sonucu çıkan arbedede bir kadının hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirinin Sincar'daki emniyet kaynaklarından elde ettiği bilgiye göre, Sincar ilçesindeki Sinun kasabasına bağlı Hanesur köyünde PKK yanlısı bir grup Peşmerge güçlerinin konuşlandığı mevziye doğru yürümek istedi.

Peşmerge güçlerinin izinsiz bir şekilde eylem yapan PKK yanlısı gruba müdahale etmesi sonucunda çıkan arbedede göstericilerden bir kadının olay yerinde öldüğü belirtildi.

Sincar'ın Sinun kasabası ile Hanesur köyü arasında konuşlanan "Roj Peşmergeleri" olarak bilinen Suriye'deki Peşmergelerin komutanlarından Şeyh Kadir Memi ise "PKK, Rojava'dan (Suriye'nin kuzeyinden) Şengal'e (Sincar) otobüslerle halkı zorla getirip, Hanesur'da bize karşı eylem yapmak istiyor." dedi.

Peşmerge güçlerinin hiçbir suretle eylemcilerin üzerine gerçek mermilerle ateş açmadığını belirten Memi, "Güçlerimiz gösteri sırasında plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandı." ifadelerini kullandı.

Terör örgütü PKK'ya bağlı yerel militanların 3 Mart tarihinde Hanesur köyü yakınlarından Peşmerge güçlerine saldırması sonucu ilk defa her iki taraf arasında çatışma çıkmıştı. PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinden bu yana DEAŞ'ın Sincar'a saldırmasını bahane ederek Sincar'da varlık göstermeye devam ediyor.

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