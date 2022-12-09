Terör örgütü üyesi Orhan Can ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi

Bakanlar Kurulu, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Orhan Can’ın Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak’ suçundan dolayı hakkında yakalama kararı olan Orhan Can’ı ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilen gerekçe doğrultusunda, Polis Genel Müdürlüğünden gelen önergeye ekli yazıya istinaden 22 Kasım 1993 – Mardin doğumlu Türkiye Cumhuriyeti uyruklu Orhan Can’ın, Gaziantep Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan dolayı hakkında yakalama kararı olduğundan ve ayrıca Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1)’inci fıkrasının (g) ve (h) bentleri uyarınca, barışı veya kamu düzenini bozma olasılığı bulunduğundan ve Fasıl 154 Ceza Yasası’nın 63’üncü maddesinde belirtilen yasa dışı birlik ve derneğin üyesi olduğundan dolayı “Yasaklı Göçmen” olarak ilan edilmesine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmemesine karar verdi.”