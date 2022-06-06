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Terör örgütünden skandal ifadeler: Resmen “Türkiye’ye saldırın” talimatı verdi

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Türkiye son haftalarda sınır güvenliğini sağlamak için Suriye'ye yeni bir askeri operasyonun sinyalini verirken, sınırda hareketlilik devam ediyor.
Terör örgütünden skandal ifadeler: Resmen “Türkiye’ye saldırın” talimatı verdi

Arap Baharı’nın başladığı 2011’den beri kaosun, belirsizliğin ve şiddetin hüküm sürdüğü Suriye’de gerilim ve tansiyon yüksek seyretmeye devam ediyor.

Bölgeye daha önce 3 kez askeri operasyon düzenleyerek sınır güvenliğini oluşturmaya çalışan Türkiye bölgede yeni bir operasyon hazırlığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda Suriye’ye yeni bir askeri operasyon düzenleneceğini ima eden açıklamalar yaparken bölgede bulunan Rus ve ABD’den ise bu konu ile ilgili açıklamalar geldi.

Taraflar Türkiye’nin olası bir operasyonuna karşı olduklarını açıklarken dün ise sırtını ABD’ye dayayan terör örgütünden skandal bir açıklama geldi. Omurgasını terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantıları PYD/YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’nden Mazlum Abdi İngiliz haber ajansı Reuters’a konuştu.

Abdi, Türkiye karşıtı açıklamalar yaparken Suriye lideri Beşar Esad’a da Türk askerlerine karşı nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda ise “tavsiye” verdi. Terörist elebaşı, Şam yönetiminin Türk savaş uçaklarına karşı hava savunma sistemleri kullanması önerisinde bulundu.

Terörist elebaşı Abdi, “Güçlerimiz Türkiye’ye karşı savaşmak için Suriyeli askerlerle iş birliği yapmaya hazır. Fakat şu an ek asker göndermeye gerek yok” dedi. Abdi, “Suriye ordusunun Suriye topraklarını korumak için yapacağı en önemli şey Türk uçaklarına karşı hava savunma sistemini kullanmak” ifadesini kullandı.

BİR DE TALEPTE BULUNDU

Suriye hükümetiyle askeri iş birliği yapmaya açık olduklarını dile getiren terörist elebaşı, “Önceliğimiz Suriye topraklarını korumak ve kimse bu durumdan bir avantaj elde etmeye çalışmamalı” dedi.

Reuters’a konuşan terörist örgütün elebaşı, “Rusya ile Türkiye’nin dışişleri bakanları arasında gerçekleşecek görüşmede gerilimin düşmesini bekliyorum fakat herhangi bir müzakerede Türkiye’nin drone kullanarak Suriye’nin kuzeyine saldırıları durdurmasını içermeli. Bu bizim en önemli talebimiz olacaktır” dedi.

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