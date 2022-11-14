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Terör saldırısı nedeniyle Cumhuriyet resepsiyonu iptal edildi

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Terör saldırısı nedeniyle Cumhuriyet resepsiyonu iptal edildi
Terör saldırısı nedeniyle Cumhuriyet resepsiyonu iptal edildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar tarafından yarın saat 19.00’da Concorde Tower’da verilecek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 39’uncu Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonu, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen hain bombalı saldırı nedeniyle iptal edildi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaşanan saldırı sonucu hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dilendi.

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