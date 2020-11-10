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Terör Şüphelisinin Serbest Kalma Talebi Reddedildi

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Rum Yüksek Mahkemesi’nin, Hasan Al Mahmoud adlı terör şüphelisinin serbest kalma talebini reddettiği bildirildi.
Terör Şüphelisinin Serbest Kalma Talebi Reddedildi

Rum Yüksek Mahkemesi’nin, Hasan Al Mahmoud adlı terör şüphelisinin serbest kalma talebini reddettiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Al Mahmoud’un başka soydaşlarıyla birlikte 13 Kasım 2019’da ticari gemiyle KKTC’ye geldiğini ve buradan yürüyerek Güney Kıbrıs’a geçtiğini iddia ederken, Peristerona’da tespit edilen kişinin uluslararası koruma statüsü için başvuruda bulunduğunu yazdı.

Gazete, bir soydaşının “Suriye’de faaliyet gösteren El Nusra terör örgütü üyesi” olduğu iddiası üzerine Al Mahmoud’un tutuklandığını kaydetti.

Al Mahmoud’un tutuklanma sürecini uluslararası koruma statüsü prosedürlerinin izlediğini belirten gazete, şahsın Rum Yönetimi’nce devletin güvenliğini tehdit eden kişi addedildiğini ve tutukluluğunun devam ettiğini yazdı.

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