Terörle mücadelede bir haftalık bilanço: 98 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada Diyarbakır, Bingöl, Siirt, Mardin, Bitlis, Batman ve Kars'taki terörle mücadele operasyonlarında 27, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamındaki operasyonlarda ise 71 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.

Bu kapsamda, 2-8 Mart arasında bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması nedeniyle büyük önem taşıyan özellikle Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, Ağrı'yı teröristlerden temizlemek ve bahar-yaz dönemine yönelik hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildiği belirtildi.

Ayrıca operasyonlarda, 27 teröristin etkisiz hale getirildiği, 80 el yapımı patlayıcı (EYP), 25 piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, yaklaşık 545 kilo amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile EYP yapımında kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı maddenin ele geçirildiği kaydedildi.

Teröristlerce kullanılan 24 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiği, Diyarbakır/Lice'de bölücü terör örgütü tarafından patlayıcı madde eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen sahte plakalı, çalıntı 5 aracın da ele geçirildiği belirtildi.

Fırat Kalkanı Harekatı

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın 198'inci gününde devam ettiği vurgulanan açıklamada, harekat kapsamında, TSK tarafından desteklenen ÖSO'nun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azaz-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrelik alanın kontrol altına alındığı belirtildi.

Ayrıca, 2 Mart-9 Mart arasında 71 PKK/PYD/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği, 1 zırhlı araç, 2 silahlı araç ve 1 havanın imha edildiği kaydedilen açıklamada, belirlenen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edileceği aktarıldı.

Öte yandan Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar 2 bin 647'si ölü olmak üzere 3 bin 60 DEAŞ, 425'i ölü olmak üzere 462 PKK/PYD/YPG mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği, Türk Hava Kuvvetleri tarafından da toplam 2 bin 325 hedef ile harekatın başlangıcından bugüne kadar tespit edilen 3 bin 888 EYP ve 92 mayının imha edildiği aktarıldı.