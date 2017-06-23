Liderler, terörle mücadele, göç, Brexit ve ekonomi konularını görüşmek üzere zirvede bir araya geldi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Konseyi binasında yapılan zirvenin ilk bölümünde liderler, güvenlik politikasını görüştü.

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, terörle mücadele kapsamında sanal ortamdaki terörist materyallerin otomatik olarak tespit edilip, kaldırılması için sosyal medya şirketlerinden araçlar geliştirmesinin istenmesi, ihtiyaç halinde de yasal düzenleme yapılmasına karar verdi.

Liderler, terörle mücadele, göç, Brexit ve ekonomi konularını görüşmek üzere zirvede bir araya geldi. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki AB Konseyi binasında yapılan zirvenin ilk bölümünde liderler, güvenlik politikasını görüştü.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, ortak basın toplantısı düzenleyerek zirvede alınan kararları açıkladı.

Tusk, liderlerin öncelikle hala büyük bir tehdit olan terörizmi ele aldığını belirterek, "Halkımızı korumakta kararlıyız." dedi.

TERÖRLE SANAL DÜNYADA MÜCADELE

Bu çerçevede yabancı savaşçılar konusundaki çabaları artırma kararı aldıklarını söyleyen Tusk, "AB Konseyi, online endüstri ile iş birliği yapılmasına olan ihtiyaç konusunda mutabık kaldı. Sosyal medya şirketlerini, internette terörist materyallerin yayılmasını önlemek için gerekenleri yapmaya çağırıyoruz. Uygulamada bu, böylesine materyallerin otomatik olarak tespit edilip, kaldırılmasını sağlayacak yeni araçların geliştirilmesi demek. Gerek duyulması durumunda uygun yasal düzenlemeleri yapacağız." diye konuştu.

YAPILANDIRILMIŞ DAİMİ İŞBİRLİĞİ KURULUYOR

Savunma alanında Yapılandırılmış Daimi İşbirliği'nin (PESCO) kurulmasına karar verdiklerini açıklayan Tusk, "Bu tarihi bir adım. Çünkü, savunma alanında Avrupa'nın daha fazla entegre olmasını sağlayacak. Amacımız, hırslı ve kapsayıcı olmak. Dolayısıyla tüm AB ülkelerini katılmaya davet ediyoruz. Bu projeyi hayata geçirmek için üye devletler 3 ay içinde kriterler ve taahhütler konusunda anlaşmaya varacak." şeklinde konuştu.

ERDOĞAN VE TRUMP'LA YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİ ANLATACAK

Yemekte, liderlere aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da olduğu yabancı devlet adamlarıyla geçen ay yaptığı görüşmeler konusunda bilgi vereceğini söyleyen Tusk, ayrıca liderlere Washington'un çekilme kararı aldığı Paris İklim Anlaşması ile ilgili güçlü bir sinyal gönderilmesini teklif edeceğini belirtti.

İngiltere Başkanı Theresa May'in Brexit'e ilişkin ülkesinin teklifini sunacağına işaret eden Tusk, "AB Konseyi, Brexit müzakereleri için bir forum değil. Bunun için müzakerecilerimiz var. Bu yüzden de liderler sadece not alacak." dedi. Tusk, ayrıca İngiltere'deki iki AB ajansının nereye taşınacağı konusunda anlaşmaya varılmasını da amaçladığını söyledi.

BREXIT KARARI

Tusk, zirve öncesi Brexit kararının geri alınmasını kastederek, "Bana hayalperest diyebilirsiniz ama bu alanda tek değilim" şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise şunları söyledi:

"Benim halen hayallerim var. Hayalsiz, düşsüz siyaset kabusa dönüşür. Şahsi deneyimlerime göre, Avrupa’da mucizeler gerçekleşebilir. Yaşamımda bazı siyasi hayallerimin gerçekleştiğine şahit oldum. Bu, belki de siyasetin en güzel yönü. Siyasette her şey olabiliyor ama aynı zamanda gerçekçiyim de Brexit konusunda son karar İngiltere ve vatandaşlarına ait ama hayaller çok güzeldir."

"AB İÇERİSİNDE SAVUNMA KONUSU UYUYAN BİR PRENSES GİBİYDİ"

AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ise zirvede ağırlıklı olarak savunma konusuna odaklandığını belirtti.

Lizbon Antlaşması'nın AB üye ülkeleri arasında savunma alanında iş birliğini geliştirmeleri için gerekli imkanları sunduğunu kaydeden Juncker, "AB içerisinde savunma konusu uyuyan bir prenses gibiydi. Prenses artık uyanmaya başladı." ifadesini kullandı. Juncker, AB'nin savunmada iş birliğine 1954'te başlaması gerekirken, 2014'te başladığını belirtti.

28 AB üyesi liderinin de savunma alanında sunulan teklifleri kabul ettiğini belirten Juncker, AB üyesi ülkelerinin toplamda ABD'nin yarısı kadar savunma harcaması yaptığını ancak ülkeler arasında farklılıklar olması nedeniyle çok fazla verim alınamadığını vurguladı.

Bugünkü kısmı yemekle sona erecek zirvede, yarın ekonomi konuları ele alınacak.