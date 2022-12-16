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Ters Yön Operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

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Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen ‘Ters Yön Operasyonu'nda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı mahkemeye çıkarıldı.
Ters Yön Operasyonu: Yüklü miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirilen ‘Ters Yön Operasyonu'nda yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı bugün mahkemeye çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis memuru Mustafa Yanaroğlu, 3 Aralık 2022 tarihinde, saat 11.45 sıralarında Girne’de Dr. Fazıl Küçük Çemberi mevkiinde trafik kontrolü yapan polis ekibi tarafından kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü Kingsley Chisom Ojobo’nun aracında ve üzerinde yapılan aramada 452 gram hintkeneviri bulunduğunu söyledi.

Polis, gözaltına alınan zanlının uyuşturucu maddeyi Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in Lefkoşa’da birlikte kaldığı evden aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

Yanaroğlu, Lefkoşa’da Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in evinde arama yapıldığını, 292 gram hintkeneviri ve 13 gram bonzai ele geçirildiğini belirtti.

Operasyon esnasında Shedrach Obende ile Habitat Nurudeen’in evine gelen Dieng Mor ile Nhawen Ayodele’nin aracında da arama yapıldığını aktaran Yanaroğlu, Dieng Mor’un tasarrufunda 497 gram hintkeneviri, 50 gram bonzai, Nhawen Ayodele’nin tasarrufunda ise 3 gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti.

Operasyonda ele geçirilen tüm emarelerin analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını belirten Yanaroğlu, mesele ile bağlantılı bir şahsın arandığını, şu anda tutuklu bulunan 5 zanlının aranan şahısla bağlantısı olduğunu ifade etti.

Zanlıların cep telefonlarının incelenmek üzere emare olarak alındığını aktaran Yanaroğlu, ayrıca kamera görüntülerinin de incelendiğini kaydetti, şu ana kadar 5 kişiden ifade aldıklarını ve sorgulanacak başka şahıslar olduğunu belirtti.

Yanaroğlu, soruşturma amaçlı zanlıların 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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