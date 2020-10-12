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“Teşkilatın numarasını gönderin bana" diyen maskesiz kuryenin 5 yıla kadar hapsi istendi

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“Teşkilatın numarasını gönderin bana" diyen maskesiz kuryenin 5 yıla kadar hapsi istendi
“Teşkilatın numarasını gönderin bana" diyen maskesiz kuryenin 5 yıla kadar hapsi istendi

İstanbul Tuzla’da maske takmadığı için kimliğini isteyen polislere direnen ve “Teşkilatın numarasını gönderin bana, eniştemin numarasını gönderin” şeklinde sözleriyle gündem olan maskesiz kurye Cihan Aksu hakkında,  “görevi yaptırmamak için direnme” suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre Olayın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Cihan Aksu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Cihan Aksu'nun Tuzla'da Covid-19 denetimi kapsamında 19 Eylül günü motorlu bisiklet üzerinde durdurularak, idari işlem yapmak için kendisinden kimlik istendiği anlatıldı.

"Bana ceza kesemezsin"

Kimliğini vermeyeceğini söylemesi nedeniyle zor kullanılacağı uyarısı sonrası idari ceza uygulayacaklarını söyleyen polis memurlarına görevlerini engelleme amaçlı “Sen zor kullan o zaman görüşürüz, bana ceza kesemezsin” dediği aktarıldı.

İddianamede, Cihan Aksu'nun o an aklına gelen kardeşini aradığı telefon görüşmesinde “Teşkilatın numarasını gönderin bana ya eniştemin numarasını gönderin” sözleriyle tehdit ettiği ve polislere direndiği kaydedildi.

5 yıla kadar hapis cezası istemi

Savcılık, Cihan Aksu'nun “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan 7 ay 15 günden 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İddianame gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Cihan Aksu önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Eniştesinin kim olduğunu açıklamıştı

Cihan Aksu ifadesinde “Eniştem Gebze'de servis şoförüdür. Ben o anda kendimi yalnız hissettim. Annem ve babam da köyde olduğu için aile büyüğüm olarak eniştem aklıma geldi ve onun numarasını istedim. Teşkilattan kastım ise aile içindeki yakın dostlarımdır. Bu teşkilatın ikisi kardeşim diğer üç kişi ise mahalle arkadaşlarımdan oluşan beş kişilik bir gruptur” demişti.

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