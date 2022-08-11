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Tesla araçları çocuk yayaları görmüyor

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Tesla’nın yeni tam otonom yazılımının, çocuk yayalar için tehlike oluşturduğu ve aracın yoldaki çocukları göremediği ortaya çıktı.
Tesla araçları çocuk yayaları görmüyor

Elektrikli otomobillere ilginin oldukça arttığı günümüzde, birçok şirket kendi elektrikli otomobillerini karşımıza çıkarıyor.

Bu otomobiller, sahip oldukları yapay zeka teknolojileri ile sürücüsüz olarak kendi kendini sürebiliyor.

Tesla ve Google başta olmak üzere birçok şirket, otonom sürüş denilen sürücüsüz teknolojiyi geliştirmek için dev yatırımlar yapıyor.

Tesla yazılımı çocukları görmüyor

The Guardian’da yer alan habere göre, güvenli teknoloji savunma grubu Dawn Project’in hazırladığı rapor, Tesla’nın yeni tam otonom yazılımının çocuk yayalar için tehlike oluşturduğunu gösterdi.

Dawn Project tarafından yürütülen bir güvenlik testinde, Tesla Full Self-Driving (FSD) Beta yazılımının en son sürümünü kullanan bir aracın önüne, sürekli olarak çocuk boyutunda cansız mankenler çıkarıldı. Test esnasında Tesla aracı, mankenlere çarparak başarısız oldu.

Dawn Project’in kurucusu Dan O’ Downd, bulguları “çok rahatsız edici” olarak nitelendirdi. Downd, “100 binden fazla Tesla sürücüsü şimdiden aracın tam otonom versiyonunu kullanarak çocukları riske atıyor.” dedi.

Tesla, daha önce tam otonom araçların teknolojisinin yeterince gelişmediğine ilişkin raporları reddetmişti.

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