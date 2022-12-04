  • BIST 4.962,97
  • Altın 1076.822
  • Dolar 18.6238
  • Euro 19.6105
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

»
ABD'li elektrikli araç üreticisi Tesla, Çin'e ihraç edilen 435 bin 132 "Model 3" ve "Model Y" marka elektrikli otomobilini, stop lambalarının yanmamasına yol açan yazılım hatası nedeniyle geri çağırdı.
Tesla, Çin'de satılan 400 binden fazla otomobilini geri çağırdı

Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi, üretici yazılımındaki hatanın, araçların ilk çalıştırılışında stop lambalarının sönük kalmasına yol açtığını ve bunun karanlık koşullarda çarpışma riski doğurabileceğini açıkladı.

Açıklamaya göre, 27 Aralık 2020 ile 7 Kasım 2022 arasında üretilen 142 bin 277 Model 3 ve 1 Ocak 2021 ile 11 Kasım 2022 arasında üretilen 292 bin 855 Model Y'deki hatanın düzeltilmesi için şirket, araçları geri çağırdı ve yazılımı güncelleyecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Google, AB’nin rekor para cezasını en üst mahkemeye taşıdı01 Aralık 2022 Perşembe 20:26
  • AB’den Musk’a Uyarı: Twitter’ın Önünde Çok İş Var01 Aralık 2022 Perşembe 12:38
  • Elon Musk’ın başucu fotoğrafı tartışma yarattı: Kola, silah ve Budist sembolü30 Kasım 2022 Çarşamba 23:55
  • Twitter ve Apple arasındaki ipler gerildi… Elon Musk’ın uygulaması App Store’dan da kaldırılacak mı?30 Kasım 2022 Çarşamba 20:59
  • Twitter 2.0: Musk, 280 yerine bin karakterlik tweetler getirecek mi?30 Kasım 2022 Çarşamba 14:20
  • Alibaba'nın kurucusu ülkeden kaçmış: Gizli hayatı ifşa oldu30 Kasım 2022 Çarşamba 13:00
  • Twitter Askıya Alınan Hesapları Açmaya Başladı30 Kasım 2022 Çarşamba 12:18
  • Güney Kore, 2032'ye kadar Ay'a uzay aracı indirmeyi planlıyor29 Kasım 2022 Salı 14:35
  • Elon Musk, Twitter yüzünden Apple’a savaş açtı29 Kasım 2022 Salı 11:57
  • Musk'tan Twitter kararı: Dosyaları yayımlayacağız29 Kasım 2022 Salı 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti