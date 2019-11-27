Tesla Cybertruck: Elon Musk, 'cam skandalına' rağmen araç için 200 bin sipariş aldığını açıkladı

Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtımında yaşanan "cam skandalı"na rağmen 2021 sonunda piyasaya çıkması beklenen elektrikli pikapları Cybertruck'ın 200 bin adet sipariş aldığını açıkladı.

Tesla CEO'su Elon Musk, tanıtımında yaşanan "cam skandalı"na rağmen 2021 sonunda piyasaya çıkması beklenen elektrikli pikapları Cybertruck'ın 200 bin adet sipariş aldığını açıkladı.

Geçen hafta California'da düzenlenen lansmanda köşeli hatlara sahip, çelik kasalı aracın "kırılmaz" denen camları sahnede kırılmış ve Cuma günü Tesla hisseleri yüzde 6 değer kaybetmişti.

Bu değer kaybı sonucunda Musk'ın kişisel servetinin bir günde 768 milyon dolar azaldığı belirtiliyor.

Elon Musk, dünkü Twitter mesajında aracın farklı modellerine hiçbir reklam vermeden şimdiye kadar 146 bin sipariş aldıklarını söyledi. Musk daha sonra yine Twitter'dan siparişlerin 200 bin adede ulaştığını belirtti.

"Geleceğe Dönüş" filminde zaman yolculuğu yapılan DeLorean marka arabaya benzetilen Cybertruck'ın iki camı sahnedeki dayanıklılık testi sırasında kırılmıştı.