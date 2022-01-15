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Tesla Cybertruck Üretimi Yine Ertelendi

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Tesla, bu yıl sonunda başlanması beklenen Cybertruck serisi araçların üretim tarihini 2023'ün ilk çeyreğine erteleme kararı aldı.
Tesla Cybertruck Üretimi Yine Ertelendi

Son yıllarda elektrikli otomobil sektörü oldukça büyüme gösterdi. Özellikle Tesla'nın öncülük ettiği elektrikli otomobil akımı, birçok yeni modelin satışa çıkmasıyla geniş kitlelere ulaştı.

Tesla'nın yeni elektrikli otomobil modeli Cybertruck, özellikle sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Yaklaşık 40 bin dolardan satışa çıkması planlanan elektrikli otomobil, şimdiden birçok kullanıcıda oldukça merak uyandırdı.

GELECEK YILA ERTELENDİ

Elon Musk, Cybertruck üretiminin 2022 yılından önce başlamayacağını geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Şimdi ise şirket, üretimin 2023'ün ilk çeyreğine ertelendiğini açıkladı.

 

tesla cybertuck

Tesla, bu kararın Tesla'nın bu segmentteki artan rekabeti göz önünde bulundurarak elektrikli pikap Cybertruck'ın özellik ve fonksiyonlarını değiştirmeye karar vermesi nedeniyle alındığını söyledi.

Cybertruck'ın yer aldığı oldukça kârlı olan segment, ABD'de en çok satış yapan araçları barındırıyor.

Rakipleri yeni araçlar tanıtırken, Tesla'nın bu segmentte sattığı bir aracı bulunmuyor. Şirketten bir kaynak, 2023'ün ilk çeyreğinde sınırlı sayıda Cybertruck üretimi yapılacağını ve ilerleyen zamanlarda üretimin artırılacağını ifade etti.

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