Tesla eritip Musk büstü yaptılar: 3 bin 220 dolara satışta

‘Lüks dokunuşlu‘ Apple ürünleri ve aksesuarlar tasarlayan Caviar, Rusya fiyatı 700 bin liradan başlayan Tesla 3 modelinin metal parçalarını eriterek 27 Musk büstü hazırladı.

Firmanın sitesindeki bilgiye göre büstler tanesi 3 bin 220 dolardan (39 bin lira) satışa çıkarıldı.

Şirketin kurucusu Sergey Kitov, ‘Elon Musk’ın ruhunu yansıtan büstlerin sahiplerine bu olağanüstü bireyin başarısını ve yaratıcılığını getireceğini’ iddia etti.

Büst için bir 3D sanatçısıyla çalışıldığı belirtilse de Musk’a pek benzemediği dikkatlerden kaçmadı.