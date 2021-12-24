Tesla, hareket halindeki araçta video oyunları oynanmasına izin vermeyecek

Tesla, ABD'li otomobil güvenliği düzenleyicilerinin baskısı sonunda, araçlar hareket halindeyken, dokunmatik ekranda video oyunlarının oynanmasına izin vermeyi bıraktı.
The Guardian'da yer alan habere göre, ABD Ulusal Otoyol Trafik Güvenliği, Tesla araçlarda "Passenger Play" adı verilen internet üzerinden oyunlar oynanmasını sağlayan fonksiyonun araç hareket halindeyken kullanım dışı olacağını açıkladı.
Hareket halindeki araçta video oyunları oynanmasının sürücünün dikkatini dağıttığı, kaza anında harekete geçmesinin önüne geçtiği belirtilmişti.
Model S Plaid, dünyanın içerisinde gerçek anlamda oyun oynanabilen ilk seri üretim otomobil modelin konumunda yer alıyordu.
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