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Tesla İngiltere’de sanal elektrik santralleri kuracak

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Tesla’ya İngiltere’de gerçek zamanlı ticaret ve kontrol platformu ‘Autobidder’i kullanarak sanal elektrik santralleri kuracak.
Tesla İngiltere’de sanal elektrik santralleri kuracak

ABDli elektrikli otomobil üreticisi ve teknoloji şirketi Tesla, İngiltere’de merkezi olmayan bir sanal enerji ağı oluşturarak ülkenin yenilenebilir enerji üretimini desteklemenin yanında elektrikte arz talep dengesinin sağlanmasına da katkıda bulunacak.

Bu kapsamda Tesla Birleşik Krallık’ta elektrik üretim lisansı aldı. Birleşik Krallık Enerji Düzenleme Kurumu Ofgem yaptığı açıklamada, şirketin yasalar kapsamında belirlenen alanda elektrik üretimi için izin verildiği kaydetti. Tesla lisans başvurusunu geçtiğimiz Mayıs ayında yapmıştı.

TESLA GERÇEK ZAMANLI TİCARET VE KONTROL PLATFORMUNU KULLANACAK

Tesla gerçek zamanlı ticaret ve kontrol platformu ‘Autobidder’i kullanarak İngiltere ve diğer ülkelerde sanal enerji santralleri geliştirmeyi planlıyor. Autobidder, dağıtık enerji kaynaklarını bir araya getirecek ve elektrik arz ve talebini dengelemek için çalışacak. Autobidder ile Tesla, bağımsız enerji üreticilerine, kamu hizmet kuruluşlarına ve sermaye ortaklarına operasyonel planlarını gelirlerini en üst düzeye çıkaracak şekilde ayarlamalarını sağlayarak batarya varlıklarından bağımsız olarak para kazanma olanağı sağlıyor.

Autobidder halihazırda Güney Avustralya’nın Hornsdale Güç Rezervinde faaliyet gösteriyor ve piyasa teklifleri yoluyla enerji fiyatlarının düşürülmesine yardımcı olmak için rekabet yaratıyor.

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