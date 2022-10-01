Tesla, insansı robotu Optimus’u tanıttı: Dans edip, el salladı

Tesla'nın uzun zamandır beklenen insansı robotu Optimus, cuma gecesi gerçekleşen Tesla AI Day'de görücüye çıktı. Tesla'ya göre şu anda sadece kaba bir prototip olan robot, etkinlik sırasında sahnede kalabalığa el sallayarak yavaş yavaş dans etti.

Yapay zekâ ve robot teknolojisinde her geçen gün yeni bir gelişme yaşanırken büyük teknoloji şirketleri de bu yeni alanda öne çıkmak için ellerinden geleni yapıyor.

Son yıllarda robot köpek ve insansı robotlarda çeşitli şirketlerin adımları dikkat çekerken bu defa elektrikli araçlarıyla öne çıkan Tesla’dan bir hamle geldi. Bir süredir insansı robotu üzerinde çalışan şirket, “Tesla AI Day” adını verdiği etkinlikte geliştirdiği robotu görücüye çıkardı.

Etkinlikten önce Tesla, sosyal medyada robotun ellerini paylaşmış ve Elon Musk da robotun insana benzeyeceğini belirtmişti. Nihayet merakla beklenen ve şirketin Optimus adını verdiği robot dün gece tanıtıldı.

EL SALLAYIP DANS ETTİ

Sahneye çıkan robot önce seyirciyi el sallayarak selamladı ve ardından da dans etti. Tesla CEO’su Elon Musk kalabalığa “Robot aslında size gösterdiğimizden çok daha fazlasını yapabilir” dedikten sonra Optimus prototipini bir kutuyu kaldırırken, bir bitkiyi sularken gösteren bir video gösterildi.

Tesla’nın AI (yapay zekâ) insansı robotu ilk olarak 2021’de yine “AI Day” etkinliğinde tanıtılmıştı. Geçen yıl Musk, robot için planlarını açıkladığında, botun sıkıcı, rutin işler yapmak için tasarlanacağını söyledi.

Yapay zekâ robotunun, Tesla mühendislerinin sunduğu kaba prototip ile henüz erken aşamalarda olduğu görünse de Musk, kalabalığa robotu mümkün olan en kısa sürede yüksek hacimli ve düşük maliyetli yapmayı planladığını belirtti.

Elon Musk, Twitter’dan Optimus ile fotoğrafını paylaştı.

Musk, “Optimus çok yetenekli bir robot olacak şekilde tasarlandı, ancak bir arabadan da çok daha ucuza mal olması bekleniyor” dedi.