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Tesla, "kırmızı saten şort" satışına başladı

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Tesla, şirketin hisselerini açığa satanları ilginç bir yöntemle tiye aldı. İngilizce'de "short selling" olarak ifade edilen işleme gönderme yapan şirket, kırmızı saten şort satmaya başladığını duyurdu.
Tesla, "kırmızı saten şort" satışına başladı

Dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak Toyota'yı geride bırakan ve son dönemdeki araç satışları beklentileri aşan Tesla , kırmızı saten şort satmaya başlayarak şirketin hisselerini açığa satanları tiye aldı.

Bir hisseyi değer kaybedeceğini düşünerek sattıktan sonra düşük fiyattan geri toplamak, yani açığa satış İngilizce'de

"short selling" olarak ifade ediliyor.

Şirketin CEO'su Elon Musk Pazar günü Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sınırlı sayıda short şortumuz gelmiştir" dedi.

Tesla'nın web sitesindeki "kısa şortlar", altın desenli ve arkasında altın rengi bir "S3XY" işlemesi yer alıyor. Harflerin şirketin ürettiği araç modellerini temsil ettiği belirtildi.

Şortların satış fiyatı ise 69.420 dolar olarak belirlenmiş durumda. Son üç rakam Musk'ın 2018'de paylaştığı, Tesla'yı hisse başı 420 dolar karşılığı borsadan çıkarmayı düşündüğünü tweet'lere gönderme yapıyor.

Söz konusu tweet Musk'ın ABD sermaye piyasası kurumu ile arasında sorunlara neden olmuş ve Musk'ın Tesla'daki yönetim

kurulu başkanlığı pozisyonundan vazgeçmek zorunda kalmıştı.

Tesla'nın hisseleri bu yıl 1,200 doların biraz üzerine çıkarak neredeyse üç katlık bir yükselme gösterdi. İkinci çeyrekte 90 binden fazla elektrikli otomobil satan Tesla, koronavirüs kaynaklı karantinadan diğer otomobil üreticilerine göre daha az etkilendi.

Tesla'nın şort ürünün açıklamasında, "Rüzgar gibi koşun ya da Liberace gibi eğlendirin" ve "Kapanış zilinden gelen olağanüstü konforun tadını çıkarın" ifadeleri yer aldı.

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