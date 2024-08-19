Tesla robot eğitecek eleman arıyor: Saatliği 48 dolar

Tesla uzun saatler hareket yakalama kıyafetiyle çalışacak elemanlar arıyor. Şirketin bu pozisyon için belirlediği saatlik ücretse 25,25 ila 48 dolar ( 852 lira ila 1620 lira) arasında değişiyor.

Otomotiv şirketi Tesla, geçen yıl boyunca insansı robotu Optimus’u eğitmek için hareket yakalama kıyafetleri kullanan onlarca çalışanı işe almıştı.

Bu işte çalışanların giydikleri kıyafetler sayesinde insansı robotların hareketlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Robotlar birlikte çalıştıkları insanların hareketlerini taklit edebiliyor.

CNBC-e’in aktardığı habere göre haziranda fabrikalarından birinde iki Optimus robotunu çalıştırmaya başlayan şirket şimdiyse robotlarla birlikte çalışacak elemanlar arıyor.

‘Veri Toplama Operatörü’ adlı pozisyon için yayınlanan ilan şöyle:

Çalışanlar hareket yakalama kıyafeti ve sanal gerçeklik gözlüğü takarak test rotalarında yürümeli, belirlenen görevleri yerine getirmeli. Bu görevler günde yedi saatten fazla yürümeyi gerektiriyor.

Çalışanlar topladıkları bilgileri analiz etmeli, bu konuda günlük raporlar yazmalı.

Pozisyon için adayların boyu 170-180 santimetre arasında olmalı.

Hareket yakalama kıyafeti ve sanal gerçeklik gözlüğü uzun süre kullanımda rahatsızlığa yol açıyor. Şirketin bir diğer koşulu da başvurucunun bununla başa çıkabilmesi.

Tesla’nın sahibi Elon Musk daha önce robotun boyunun yaklaşık 173 santimetre olacağını söylemişti.

Çalışanlar tam zamanlı olarak işe alınacak ve maaş aralığı saatlik 25,25 dolar (yaklaşık 852 lira) ile 48 dolar (yaklaşık 1619 lira) arasında değişecek.

Çalışma vardiyalarıysa şöyle: 08:00-16:30, 16:00-00:30 ve 00:00-08:30.

Tesla’nın Optimus sosyal medya hesabı geçen yıl işin nasıl olduğunu bir videoyla anlatmıştı.

Videoda hareket yakalama kıyafeti, haptik eldivenler ve sanal gerçeklik gözlüğü takan bir operatörün nesneleri topladığı ve Tesla Optimus botunun sanal versiyonunun aynı hareketleri yaptığı görülüyordu.