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Tesla tekila çıkardı: 250 dolarlık şişe bir günde tükendi

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Tesla tekila çıkardı: 250 dolarlık şişe bir günde tükendi
Tesla tekila çıkardı: 250 dolarlık şişe bir günde tükendi

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla kendi tekilasını piyasaya çıkardı. Tesla tekila kısa sürede tükendi.

İlginç fikirleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Tesla’nın CEO’su Elon Musk bu kez de tekilasıyla gündeme gelmeyi tercih etti.

Musk daha önce de şort, alev silahı ve sörf tahtası satmıştı.

Nosotros Tequila tarafından üretilen Tesla marka tekilanın şimşek şeklinde şişede satılıyor. 750 ml’lik tekilanın fiyatı 250 lira (2 bin 130 lira).

Satışlar kişi başı iki şişeyle sınırlı tutulmasına rağmen Tesla tekila hızla tükendi.

Musk iki yıl önce tekila çıkaracağını ve adının ‘Teslaquila‘ olacağını duyurmuştu. Şirket marka tescil başvurusunda bulunmuş ancak reddedilmişti.

 

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