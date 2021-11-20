Tesla Uygulamasında Erişim Sorunu: Sürücüler Araçlarına Binemedi

Elektrikli araç üreticisi Tesla, telefon uygulamasında yaşanan bir problemle gündeme geldi.

Tesla kullanıcıları, otomobillerinin kilidinin açılmasını ve çalıştırılmasını sağlayan uygulamada kesinti yaşadıklarını bildirdiler. Araçlarını kullanamayan ve yolda kalan yaklaşık 500 kullanıcı, Tesla’ya şikayette bulundu.

Tesla CEO’su Elon Musk, kullanıcılardan özür dileyerek problemin bir daha yaşanmaması için önlemler alacaklarını ifade etti: “Özür dileriz, bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alacağız.”