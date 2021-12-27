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Tesla’dan Video Oyunları İçin Yeni Karar

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Tesla’dan Video Oyunları İçin Yeni Karar: Hareket Halindeki Arabalarda Oyun Oynanmasına İzin Vermiyor
Tesla’dan Video Oyunları İçin Yeni Karar

ABD Ulaştırma Bakanlığı (DOT), Tesla'nın "Yolcu Oyunu" özelliğine yönelik bir soruşturma başlattı. Tesla, son yıllarda arabalarına dokunmatik ekranda oynanabilen video oyunları yüklüyor. ve çoğu oyuna yalnızca araba park edildiğinde erişilebiliyor. Ancak bu yaz Tesla, araba hareket halindeyken bazı oyunları oynanabilir hale getiren bir yazılım güncellemesi yayınlamıştı. Şirket, açılan soruşturmanın ardından bu tartışmalı özelliği kaldırdı.

New York Times, Tesla’nın oynanabilir üç oyun yaptığını bildirdi. Oyunlar solitaire, Sky Force Reloaded ve The Battle of Polytopia: Moonrise idi. Şirket, oyunlar açılmadan önce oyunculardan yolcu olduklarını onaylamalarını isteyen bir uyarı mesajı gösteriyor; ancak sürücünün uyarıyı geçmesini ve oyunu oynamasını engelleyen de hiçbir şey yapılmamış.

Ayrıca sürücü koltuğundaki orta dokunmatik ekran, araç sürülürken bile etkinleşebiliyor. Yolcu oyunu olarak adlandırılan bu işlev, sürücünün dikkatini dağıtabilir ve çarpışma riskini artırabilir.

Ulaştırma Bakanlığı Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, 21 Aralık’ta Tesla’nın Yolcu Oynatma özelliği hakkında resmi bir soruşturma başlattı. Otomobil üreticisi bu özelliği araçlarından kaldırmayı hemen kabul etti.

Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) perşembe günü yaptığı açıklamada, “Tesla, Yolcu Oyunu özelliğinin işlevselliğini değiştirdiğini bildirdi. Yeni yazılım güncellemesinde, ‘Yolcu Oyunu’ artık araç hareket halindeyken kilitlenecek ve kullanılamayacak.”

Tesla sahipleri Tesla Arcade’de hâlâ oyun oynayabilecekler, ancak önce park etmeleri gerekecek. Tesla’nın Otopilot ve Tam Kendi Kendine Sürüş işlevi, duyurulduğundan beri inceleme altındaydı.

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