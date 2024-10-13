Tesla'nın sahibi Elon Musk robotaksi, robovan ve Optimus robotları tanıttı: 'Gelecek geleceğe benzemeli'

Elektrikli araç üreticisi Tesla, şirketin yakın geleceğe ait vizyonunu üç iddialı sunumla tanıttı.

Multi milyarder iş insanı Elon Musk tarafından yapılan sunumda gözler tamamen otonom bir şekilde sürüş yapabilen sürücüsüz taksi Cybercab'deydi.

Musk Cybercab'in yanı sıra '20 kişi taşıyabileceğini' de söylediği robovan'i de tanıttı.

Elon Musk, yeni araçların tasarımına gönderme yaparak, "Gelecek geleceğe benzemeli" ifadelerini kullandı.

Musk sunumun yapılacağı alana robotaksi'nin ön yolcu koltuğuna binerek gitti.

Cybercab'in tasarımı, Tesla'nın sedan modelleri ile Cybertruck'ın birleşimi olarak dikkat çekiyor.

Arkada iki yolcu koltuğu bulunan aracın kapıları kelebek kanadı şeklinde açılıyor. Bunun yanı sıra araçlarda direksiyon ya da pedal yer almıyor.

Elon Musk araçların 30 bin doların altında satışa sunulacağını savundu ve bu araçların 2027'den önce yollarda olmasını amaçladıklarını söyledi.

Bu vaadin iyimser olduğunu kendisi de kabul eden Musk'ın geçmişteki benzer vaatleri öngörülen tarihlerin tutmaması ile gündeme gelmişti.

Musk, sürücü kontrolündeki otonom sürüş yeteneği olan araç döneminden, kontrolün tamamen araçta olduğu ulaşım dönemine geçilmeye başlandığını aktardı.

Elon Musk, bu döneme geçildiğinde, kazaların çok azalacağını ve 'çok fazla hayatın kurtulacağını' savundu.

Musk, milyonlarca Tesla aracının şu anda yollardaki çok sayıda beklenmeyen duruma karşı gerçek hayat tecrübesi elde ettiğini söyledi.

Cybercab'ler ve otonom sürüş özelliği olan diğer Tesla araçlar yakın bir gelecekte sahibi olan kişiler tarafından taksi olarak da kullanılabilecek.

Musk'ın sunumda bir taksi çağırma uygulamasından da söz edebileceği düşünülüyordu ama bu gerçekleşmedi.

Cybercab'in Ağustos’ta yapılacağı açıklanan tanıtımı daha sonra ‘tasarım değişikliği’ açıklaması sonrası Ekim ayına ertelenmişti.

Rakiplerinin kullandığı, Lidar olarak bilinen lazer tabanlı sensörlerin aksine, Tesla, otonom sürüşte kamera kombinasyonları ve bilgisayar gücüne başvuruyor.

Ancak Cornell Üniversitesi'nden Profesör Samitha Samaranayake, Tesla'nın verdiği bilgisayar gücüne dayalı sürüş güvencesinin, bu konuda araştırma yapan topluluğun beklediği güvenceyi sağlamadığını aktarıyor.

BBC'ye konuşan Samaranayake, bu denli çok sayıda otonom sürüş kapasiteli aracın yollara çıkıyor olmasının güvenlik endişesi yarattığını da söylüyor.

Tesla, uzun süredir Google üretimi Waymo’ya rakip olacak, tam otonom sürüş yapabilen bir tasarım üzerinde çalışıyordu.

San Fransisco sokaklarında bir süredir sıklıkla görülen Waymo robotaksiler, Phoenix, Los Angeles ve Austin kentlerine de yayılıyor.

Google'ın ana şirketi Alphabet, kısa vadede robotaksi filosuna Hyundai Ioniq 5’leri de eklemeyi planlıyor. Waymo filosu şu anda Jaguar’ın I-Pace modelinde oluşuyor.

Çinli teknoloji şirketi Baidu'nun da robotaksi birimi Apollo Go'yu Çin dışına açmayı planladığı ve araçların Çin'in birçok şehrinde faaliyet gösterdiği bildiriliyor.

Optimus robotlar da tanıtıldı

California'daki etkinlikte Elon Musk, Tesla üretimi Optimus robotları da görücüye çıkardı.

Musk, 'insansı' robotların yakın bir gelecekte aramızda olacağını savundu ve "Her şeyi yapabilecekler" dedi.

Sunumda gösterilen videoda, Optimus'lar evde temizlik yaparken, servis yaparken, kapıdan posta alırken gösterildi.

Musk hizmet robotlarının 20 ila 30 bin dolar arasında olacağını da söyledi.

We, Robot etkinliğinin son görüntülerinden biri, sunuma gelenlere bir robotun içecek hazırladığı anlara ilişkin oldu.