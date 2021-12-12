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Tesla’nın Video Oyun Özelliği Güvenlik Endişelerini Artırdı

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Tesla tarafından yayınlanan yeni bir güncelleme ile bir sürücünün araba kullanırken video oyunları oynayabilecek olması ABD'de düzenleyicilerinin endişelerini artırdı.
Tesla’nın Video Oyun Özelliği Güvenlik Endişelerini Artırdı

Tesla’nın son güncellemesiyle birlikte sürüş halinde video oyun oynanabilmesi tartışmaları beraberinde getirdi.

Tartışmalar, ABD’de Portland eyaletinde yaşayan emekli gazeteci Vince Patton’ın, bir YouTube videosunu izlemesinin ardından bulunduğu bir şikayetle alevlendi. Patton’ın izlediği videoda, Tesla’nın neredeyse tüm işlevlerin kontrol edildiği geniş dokunmatik ekranında sürüş halindeyken video oyunların nasıl oynanabileceği gösteriliyordu.

Videonun ardından kendi Model 3’üne binen Patton, evinin yakınındaki bir park yerinin etrafında dönerken Solitaire ve Sky Force Reloaded gibi oyunları oynayabileceğini keşfetti.

Patton, ilgili kurumlara konu ile ilgili şikayette bulundu. Associated Press’e konuşan Patton, “Sadece şaşkınım, birisi öldürülecek” dedi.

SÜRÜŞ HALİNDEYKEN İZİN VERİLMİYOR

Günümüzde pek çok araçta bu tarz ekranlar olsa da, eğlence özellikleri sürücüler seyir halindeyken kullanılamıyor. Tesla’nın son güncellemesiyle bu özellik mümkün hale geldi. ABD’de federal güvenlik yönetmeliklerine göre, araç hareket halindeyken bir video ekranında nelerin çalıştırılabileceği konusunda katı kurallar var.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), Tesla’nın yeni güncellemesi olan ‘tam otonom sürüş’ özelliği ile ilgili defalarca endişelerini dile getirmişti. Daha önce de Tesla, 2016’da otonom sürüş sırasında gerçekleşen bazı ölümcül kazalar ve batarya yangınları yüzünden aynı kurum tarafından soruşturulmuştu.

SORUŞTURMALAR VAR

Ağustos ayında, NHTSA, otopilotla çalıştığı iddia edilen araçların sabit polis arabalarına ve itfaiye araçlarına çarptığı kazalar da dahil olmak üzere, Ocak 2018’den bu yana ABD’de meydana gelen 11 kaza hakkında soruşturma başlattı.

Ayrıca kurum bu hafta, yakın zamanda yapılan bir yazılım güncellemesinin neden bir araç hareket halindeyken sürücülerin video oyunları oynamasına izin verdiği konusunda Tesla’yı soruşturduğunu doğruladı.

DÜZENLEYİCİ KURUMDAN AÇIKALAMA

NHTSA’DAN yapılan açıklamada, “Sürücü endişelerinin farkındayız ve bu özelliği üreticiyle tartışıyoruz. Dikkat dağınıklığından etkilenen kazalar, özellikle eğlence ekranları gibi bir dizi teknolojiyle donatılmış araçlarda bir endişe kaynağı” denildi.

Tesla ise konu ile ilgili yorum yapmadı.

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