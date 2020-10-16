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Tesla'ya ait fabrikanın suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi

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Tesla’nın Almanya’da inşaatına başladığı Gigafactory fabrikasında ödenmeyen faturalar nedeniyle suya erişim engellendi.
Tesla'ya ait fabrikanın suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın, Almanya'da inşaat halindeki fabrikası Gigafactory’nin suyu, ödenmemiş faturalar nedeniyle kesildi.

DHA'da yer alan habere göre, su şirketi Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) sözcüsü Sandra Ponesky, Tesla'nın ödemelerinde geride kaldığı konusunda defalarca uyarıda bulunulduğunu ifade etti.

DİĞER MÜŞTERİLERDEN FARKLI DAVRANAMAYIZ’

14 günlük ihbar süresinin dolduğunu kaydeden Sözcü, "Tesla'ya diğer müşterilerden farklı davranamayız" ifadelerini kullandı.

Ponesky, şirket borçlu olduğu tutarı ödediği anda suyun tekrar açılacağını söylerken Tesla'nın ne kadar borcu olduğu hakkında bilgi vermedi.

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