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Tesla’ya Cinsel Taciz Davası

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Tesla fabrikası çalışanı, yeni bir davada şirketteki kadın çalışanların cinsel taciz ile karşı karşıya olduğunu iddia ediyor.
Tesla’ya Cinsel Taciz Davası

Tesla’nın Kaliforniya’daki Fremont fabrikasında çalışan Jessica Barraza, perşembe günü açtığı davaya göre Elon Musk’ın şirketinin kabus gibi bir çalışma kültürü geliştirdiğini söyledi. Mahkeme belgelerinde, gece vardiyasında çalışan Barraza, iş arkadaşları ve amirlerinin sürekli olarak müstehcen yorumlarına ve istenmeyen fiziksel temasına maruz kaldığını belirtti.

Alameda County’de açılan davada fabrika ortamına cinsel taciz kültürünün yaygın olduğu ve hatta bu durumun, denetçiler ve yöneticiler tarafından bilindiği ve genellikle onlar tarafından da uygulandığı belirtiliyor.

TACİZ ÜÇ YIL BOYUNCA SÜRDÜ

Barraza’nın açtığı davaya göre, üç yıl boyunca tacize maruz kaldı ve sorunları Tesla’nın insan kaynakları ekibine defalarca bildirdi, ancak Tesla olayı araştırmak veya ele almak için hiçbir şey yapmadı.

Barraza ve avukatları, Tesla’nın olaylardan haberdar olmasına rağmen tesiste cinsel tacizi önlemeyerek yasaları çiğnediğini söylüyor.

Barraza davada, iş arkadaşlarının kendisine sık sık aşağılayıcı sözlerle bağırdıklarını ve ayrıca kendisine birkaç üstünün birçok kez cinsel ilişki teklifinde bulunduğunu söyledi.

38 yaşındaki kadın, iş arkadaşlarının kendisine izinsiz olarak dokunmasıyla ilgili de birkaç örneği ayrıntılı olarak anlattı. Davaya göre, olaylar Barraza’nın fabrikada kendini güvensiz hissetmesine ve sık sık panik atakların ortaya çıkmasına neden oldu.

KADINLARI KORUMAYI HEDEFLİYOR

Şikayette, “Artık kamusal alanlarda tanımadığı erkeklerin yanında yalnız kalmaktan korkuyor. Doktoru onu işten aldı, ilaç tedavisi ve terapi görüyor ve eskisi gibi değil” denildi.

Avukatlar, fabrikadaki tacizi durdurmak için mahkeme emriyle birlikte Barraza için tazminat istiyorlar. Barraza, davanın kendisini ve kadın meslektaşlarını gelecekteki tacizlerden koruma için açıldığını söyledi.

Barraza, Tesla’nın şirket kültürüyle sorun yaşayan tek çalışan değil. Geçen ay, bir federal mahkeme, Fremont fabrikasında bir çalışanın ırkçı tacize ve ayrımcılığa maruz kaldığını tespit ettikten sonra, mahkeme Tesla’nın bir çalışana yaklaşık 137 milyon dolar ödemesine karar verdi. Tesla, karara itiraz etme sürecinde.

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