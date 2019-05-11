  • BIST 88.533
  • Altın 247,380
  • Dolar 6,0672
  • Euro 6,8203
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı bromat miktarları uygun çıkan su markalarını açıkladı

Tesla'yı otomatik pilota aldılar, seyir halindeyken porno çektiler

»
Tesla'nın CEO'su videoya esprili bir yanıt verdi
Tesla'yı otomatik pilota aldılar, seyir halindeyken porno çektiler

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model X aracının otomatik pilot özelliğini kullanan bir çift, araç seyir halindeyken cinsel ilişkiye girip kendilerini kaydettiler.

Daily Mail'in aktardığına göre video cinsel içerikli videoların paylaşıldığı bir internet sitesinde iki milyon kişi tarafından izlendi. Habere göre videoda seyir halindeki arabanın yanından başka arabaların da geçtiği görülüyor.

Tesla şirketinin CEO'su çiftin çektiği video ile ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımlarında, "Demek ki otomatik pilotu kullanmanın düşündüğümüzden başka yolları da varmış. Böyle olacağını tahmin etmeliydik" yazdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk'un videoya esprili bir yanıt vermesine tepki gösterdi.

Markanın internet sitesinden yapılan uyarıda , “Auto Pilot ellerinizi direksiyonda tutan ve herhangi bir zamanda devralmaya hazırlanan, tamamen dikkatli olmanızı gerektiren bir sistemdir. Bu sistem zaman içerisinde daha iyi bir hale gelecek. Ancak şu anki haliyle kendi kendine otomobili süren bir sistem değildir” ifadeleri yer aldı.

Videoda sürücün ellerini direksiyondan tamamen çektiği ve yola çok dikkat etmediği bildirildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Telefonların Dörtte Üçü Yapay Zeka Sahibi Olacak05 Mayıs 2019 Pazar 20:56
  • Facebook ve Instagram’dan ortak karar03 Mayıs 2019 Cuma 09:55
  • Facebook ve Instagram’dan karar: ‘Zararlı siyasi kullanıcılar’ın sayfaları kalkıyor03 Mayıs 2019 Cuma 08:59
  • Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta bağlantı sorunu02 Mayıs 2019 Perşembe 15:35
  • Leonardo Da Vinci: Ölümünün 500. yılında icatları zamana meydan okuyan deha02 Mayıs 2019 Perşembe 11:32
  • Batılı ülkeler neden Çinli teknoloji devi Huawei'den korkuyor?01 Mayıs 2019 Çarşamba 22:04
  • Huawei tartışması ABD güvenlik kurumları arasındaki derin anlaşmazlıkları ortaya çıkardı01 Mayıs 2019 Çarşamba 15:51
  • Facebook ve Instagram'da 'devrim' gibi yenilikler01 Mayıs 2019 Çarşamba 11:25
  • Facebook emojileri artık 3 boyutlu30 Nisan 2019 Salı 12:07
  • Facebook dijital mezarlığa dönüşecek30 Nisan 2019 Salı 10:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti