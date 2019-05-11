Tesla'yı otomatik pilota aldılar, seyir halindeyken porno çektiler

Amerikalı elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Model X aracının otomatik pilot özelliğini kullanan bir çift, araç seyir halindeyken cinsel ilişkiye girip kendilerini kaydettiler.

Daily Mail'in aktardığına göre video cinsel içerikli videoların paylaşıldığı bir internet sitesinde iki milyon kişi tarafından izlendi. Habere göre videoda seyir halindeki arabanın yanından başka arabaların da geçtiği görülüyor.

Tesla şirketinin CEO'su çiftin çektiği video ile ilgili olarak yaptığı Twitter paylaşımlarında, "Demek ki otomatik pilotu kullanmanın düşündüğümüzden başka yolları da varmış. Böyle olacağını tahmin etmeliydik" yazdı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Musk'un videoya esprili bir yanıt vermesine tepki gösterdi.

Markanın internet sitesinden yapılan uyarıda , “Auto Pilot ellerinizi direksiyonda tutan ve herhangi bir zamanda devralmaya hazırlanan, tamamen dikkatli olmanızı gerektiren bir sistemdir. Bu sistem zaman içerisinde daha iyi bir hale gelecek. Ancak şu anki haliyle kendi kendine otomobili süren bir sistem değildir” ifadeleri yer aldı.

Videoda sürücün ellerini direksiyondan tamamen çektiği ve yola çok dikkat etmediği bildirildi.