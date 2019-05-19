Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla arabaları, ağızları açık bırakan özellikleri nedeniyle popülerliğini her zaman koruyor. Tesla Model X'in en dikkat çeken yönü ise otomatik pilot özelliği... Yani, arabayı herhangi bir insan komutu olmadan da kullanabilmek.