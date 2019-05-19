Tesla'yı otomotik pilota alıp, yolda cinsel ilişkiye girdiler!
Elon Musk'ın kurucusu olduğu Tesla arabaları, ağızları açık bırakan özellikleri nedeniyle popülerliğini her zaman koruyor. Tesla Model X'in en dikkat çeken yönü ise otomatik pilot özelliği... Yani, arabayı herhangi bir insan komutu olmadan da kullanabilmek.
Dünyanın en popüler elektrikli otomobili Tesla'da yetişkin filmi çekilmesi, sosyal medyanın gündemine oturdu. Dev otomotiv şirketinin sahibi Elon Musk, konuyla ilgili açıklama yaptı.
19 Mayıs 2019 Pazar 20:00
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