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''Teslimat'' a Bir Uluslararası Ödül Daha

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''Teslimat'' a Bir Uluslararası Ödül Daha
''Teslimat'' a Bir Uluslararası Ödül Daha

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” adlı kısa film, Florida’da yer alan Fort Lauderdale Uluslararası Film Festivali’nde “en iyi aktör” ödülüne layık görüldü.

Doğuş Özokutan’ın yazıp yönettiği kısa filmde, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için mültecilerin hayatını riske atan bir şoförü canlandıran İzel Seylani’ye, bu yıl 36’ncısı yapılan festivalde “yabancı dildeki kısa filmler arasında en iyi performans”ı için “En İyi Aktör” ödülü verildi.

Söz konusu ödülle, “Teslimat”ın kazandığı uluslararası ödül sayısı sekize yükseldi. 

4-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ve 40 ülkeden çeşitli kategorilerde 200 filmin gösterildiği “Fort Lauderdale Uluslararası Film Festivali”nin ödülleri pandemi gerekçesiyle yeni açıklandı. 

Dünya prömiyerini Kasım 2020’de İtalya’da yapan Teslimat, bugüne kadar 15 ülkede 59 uluslararası festivalin resmi seçkisine girdi. Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post-prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin katkılarıyla yapılan Teslimat, İtalya’dan “İzleyici Ödülü”, Porto Riko’dan “En İyi Film” ve “En iyi Aktör”, İspanya’dan “En İyi Uluslararası Film”, “En İyi Sosyal İçerikli Film” ve “En İyi Aktör” ödüllerini kazanmıştı.  

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SIRA SAN FRANCİSCO’DA 

“Teslimat”ın uluslararası festival yolculuğu, ABD’de gerçekleşecek iki gösterim ile devam ediyor. “Teslimat” ABD’nin San Francisco eyaletinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen “Petaluma Film Festivali” ve bu yıl 8’incisi düzenlenen “Alexander Vadisi Film Festivali”nde gösterilecek. Petaluma Film Festivali, 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında 1911 yılından beri faaliyette olan “Mystic Theatre” adlı tarihi sinemada gerçekleştirecek. “Teslimat”, “İzleyici Ödülü”ne de aday gösterildiği “Alexander Vadisi Film Festivali” ise 29 Nisan – 8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Bu iki gösterimle birlikte “Teslimat”ın ABD’de gösterildiği festival sayısı sekize yükselecek.

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