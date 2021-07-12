  • BIST 1.356,960
  • Altın 500,57
  • Dolar 8,6250
  • Euro 10,2200
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKABM raportörü: Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri savaş suçu

Teslimat Dördüncü Kez GOYA Seçmelerinde

»
Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, dünya genelinden binlerce başvuru arasından İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan iki önemli festivalin daha resmi seçkisine girmeyi başardı.
Teslimat Dördüncü Kez GOYA Seçmelerinde

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın üstlendiği Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, dünya genelinden binlerce başvuru arasından İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan iki önemli festivalin daha resmi seçkisine girmeyi başardı. 

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin maddi desteği ile yapılan “Teslimat”, 16-24 Temmuz tarihleri arasında GOYA’ya akredite “Festival Internacional de Cine Independiente de Elche” ve “Festival Internacional de Cine de Sax” adlı festivallerin kısa film seçkisinde yarışacak. 

Bu festivallerle birlikte “Teslimat”ın yarıştığı GOYA ön elemesi yapan festival sayısı dörde, İspanya’da bugüne kadar gösterildiği festival sayısı ise sekize yükselecek. İspanya’da sınırlı sayıda festivalin GOYA’ya akreditasyonu bulunuyor ve kısa film kategorisinde İspanyol Akademi Ödülleri’ne aday olmanın ön koşulu, GOYA seçmeleri yapan bir festivalden derece almak. “Teslimat”, daha önce de GOYA seçmeleri yapan “Festival Cine de Zaragoza” ve “Festival de Cine de Alicante” adlı iki festivalde yarışmıştı. 

Baş rollerinde İzel Seylani, Dilay Seylani, Affet Aksakallı, Hulusi Özoğul, Neşet Haydaroğulları ve Arda Aysın Sakallızade’nin yer aldığı “Teslimat”, dünya prömiyerini yaptığı Kasım 2020’den bu yana, 6 ülkede 19 uluslararası festivalin resmi seçkisine girmeyi başardı ve üç ödül kazandı. Film, kızının ameliyat masraflarını karşılamak için bir grup mültecinin hayatını riske atan bir şoförün hikayesini anlatıyor.     
 
İSPANYA’NIN EN ÖNEMLİ KISA FİLM FESTİVALLERİNDEN… 
“Teslimat”, 16-23 Temmuz tarihleri arasında bu yıl 44’üncüsü yapılan “Elche Uluslararası Film Festivali”nin kısa film seçkisinde yarışacak.  Kısa adı FICIE olan festival, İspanya’nın en köklü ve en önemli kısa film festivallerinden biri olarak kabul ediliyor. Valensiya özerk bölgesindeki 220 bin nüfuslu Elche şehrinde, Mediterraneo Vakfı tarafından düzenlenen festival, bu yıl dünya genelinden binlerce kısa film başvurusu aldı. Çeşitli kategorilerde yarışmaların yapılacağı festivalin kısa film seçkisinde, aralarında “Teslimat”ın da bulunduğu 30 film yer alıyor.   

AYNI HAFTA İÇİNDE AYNI BÖLGEDE İKİNCİ GOYA YARIŞMASI
Teslimat, 17-24 Temmuz tarihleri arasında, yine ayni bölgede bulunan başka bir GOYA’ya akredite festivalde daha yarışacak. Valensiya özerk bölgesindeki “Sax Uluslararası Film Festivali”nin bu yıl 15’incisi düzenleniyor. “Teslimat” Sax adlı sahil kasabasında gerçekleştirilen festivalin kısa film yarışmasına seçilen 27 kısa filmden biri.     

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Doç. Dr. Oya Ertuğruloğlu, Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu’na Kitabını Takdim Etti09 Temmuz 2021 Cuma 15:12
  • “GARABÖCÜ” Halk Masalı Kitabı AKM Önünde Çocuklara Tanıtılıyor07 Temmuz 2021 Çarşamba 14:22
  • Kıbrıslı Türk ilk opera sanatçısı Attila Manizade düzenlenecek konserle anılacak07 Temmuz 2021 Çarşamba 10:52
  • Dünyaca Ünlü Ermeni Duduk Sanatçısı Civan Gasparyan Hayatını Kaybetti06 Temmuz 2021 Salı 20:30
  • "TÜRK-BİR’den Türk Birliği’ne" Adlı Kitap Yayınlandı06 Temmuz 2021 Salı 18:33
  • Ahmet Sanver’in 15. Kitabı Çıktı06 Temmuz 2021 Salı 17:20
  • Abdullah Azizoğlu’nun 2 Şiir Kitabı İçin 15 Temmuz’da Tanıtım Etkinliği Düzenleniyor06 Temmuz 2021 Salı 14:19
  • Aydınlanma savaşçısı Aziz Nesin 26 yıl önce bugün aramızdan ayrıldı06 Temmuz 2021 Salı 12:00
  • Emin Çizenel’in “Kayıtdışı Takımlar” Adlı Sergisi Perşembe Günü Açılıyor05 Temmuz 2021 Pazartesi 16:38
  • "Teslimat" uluslararası film festivallerinin resmi seçkilerine girmeye devam ediyor04 Temmuz 2021 Pazar 19:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti