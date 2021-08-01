Test için anlaşmalı laboratuvarlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı antijen testi yapan anlaşmalılaboratuvarlarda hafta içi saat 08.00- 17.00, hafta sonu ise Cumartesi 08.00- 13.00 Pazar günleri hariç, sadeceKolan Hastanesi 24 saat boyunca hizmetlerinisürdürmektedir.
LEFKOŞA
Elite Hospital Tı bbi Tahlil Lab. (TEL: 0392 4443548) M.Analiz Tıbbi TahlilLaboratuvarı (TEL: +90 548 859 43 31)
Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar (•90 (392) 444 6725)
Biogram Lab. (TEL:03922233876)
Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 392225 55 70)
Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.(TEL: +90 542 850 71 11) Eko Lab. ( Etik) Tıbbi Tahlil Lab. (TEL: *90 392 22346 94) Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı(TEL: +90 533 f›60 91 54)
Kol an Britsh Hospital (TEL: -90 392 680 50 80)
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvar ı (TEL: 03922252296 ) Mikrolab Tıbbi TahlilLaboratuvarı (TEL: +90 392 223 88 12)
Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:22893950 )
Nis Tıp Merkezi (TEL: +90 392 223 70 71 )
Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: •90 392 227 61 04)
Simya Lab. (TEL: *90 392 223 32 82)
Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastanesi ) TEL:0392 223 öfi 95
Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: *90 392 227 f›5 49)
Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 0542 8523392)
Vedat Özünlü Laboratuvarı (TEL: *90 392 227 51 70)
Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 90 392 223 7412)
Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı(TFL: 227 75 10)
GAZİ MAĞUSA
Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı(İrfan Dorak)
(TEL: 0392366339)
Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:05338464444)
Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 3669800 j
Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:03923665085) Miyap Sağlık Şti. Ltd.(YaşamHastanesi) (TEL:039244 1133)
Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tah1i1Lab.) (TEL : 3651 1 54)
Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı(TEL:0392365 1032) Maraş Tıbbi TahlilLaboratuvarı (TEL: 05338420522)
İSKELE
İskele Tıp Merkezi (TEL:0392 3713900)
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