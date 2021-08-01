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Test için anlaşmalı laboratuvarlar açıklandı

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Sağlık bakanlığına bağlı anlaşmalı özel laboratuvarlarınl istesi ve çalışma saatleri açıklandı
Test için anlaşmalı laboratuvarlar açıklandı

Sağlık Bakanlığı’na bağlı antijen testi yapan anlaşmalılaboratuvarlarda hafta içi saat 08.00- 17.00, hafta sonu ise Cumartesi 08.00- 13.00 Pazar günleri hariç, sadeceKolan Hastanesi 24 saat boyunca hizmetlerinisürdürmektedir.

 

LEFKOŞA

Elite Hospital Tı bbi Tahlil Lab. (TEL: 0392 4443548) M.Analiz Tıbbi TahlilLaboratuvarı (TEL: +90 548 859 43 31)

Miracle Hastanesi Tıbbi Laboratuvar (•90 (392) 444 6725)

 

Biogram Lab. (TEL:03922233876)

Cyprus Life Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: +90 392225 55 70)

 

Demirhan Bil. Tıb. Tah. Lab. Şti Ltd.(TEL: +90 542 850 71 11) Eko Lab. ( Etik) Tıbbi Tahlil Lab. (TEL: *90 392 22346 94) Ereş Tıbbi Tahlil Laboratuvarı(TEL: +90 533 f›60 91 54)

Kol an Britsh Hospital (TEL: -90 392 680 50 80)

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvar ı (TEL: 03922252296 ) Mikrolab Tıbbi TahlilLaboratuvarı (TEL: +90 392 223 88 12)

Monargalı Gerçek Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:22893950 )

Nis Tıp Merkezi (TEL: +90 392 223 70 71 )

Referans Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: •90 392 227 61 04)

Simya Lab. (TEL: *90 392 223 32 82)

Tandoğdu Sağlık Ltd. ( Özel Başkent Hastanesi ) TEL:0392 223 öfi 95

Ulun Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: *90 392 227 f›5 49)

Uzman Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 0542 8523392)

Vedat Özünlü Laboratuvarı (TEL: *90 392 227 51 70)

Yenikent Flora Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 90 392 223 7412)

Yıldız Özkan Tıbbi Tahlil Laboratuvarı(TFL: 227 75 10)

 

GAZİ MAĞUSA

Kunter Güven Hastanesi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı(İrfan Dorak)

(TEL: 0392366339)

Lancet Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:05338464444)

Yöntem Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL: 3669800 j

Mağusa Tıp Merkezi Tıbbi Tahlil Laboratuvarı (TEL:03923665085) Miyap Sağlık Şti. Ltd.(YaşamHastanesi) (TEL:039244 1133)

Özhim Sağlık Hizmetleri (Magosa Klinik Tıbbi Tah1i1Lab.) (TEL : 3651 1 54)

Mağusa Tanı Tıbbi Tahlil Laboratuvarı(TEL:0392365 1032) Maraş Tıbbi TahlilLaboratuvarı (TEL: 05338420522)

 

İSKELE

İskele Tıp Merkezi (TEL:0392 3713900)

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