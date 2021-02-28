Test sayısı düştü...Vaka sayısı arttı...3338 test 33 pozitif vaka

"Toplam 3338 test yapıldı, 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlandı, 24 kişi taburcu edildi"
Son 24 saatte yapılan test sayısı 3338 olup, 21'i yerel 33 pozitif vakaya rastlanmış, 24 kişi taburcu edilmiştir.
5 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiş, 7 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 21 kişi ise yerel vakadır.
21 kişi Lefkoşa, 6 kişi Girne, 1 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Taşkınköy- 1 / K. Kaymaklı-4 / Gönyeli - 1 / Düzova-1/ Haspolat -1 / Cihangir- 8/ Değirmenlik-1 / Hamitköy-2 / Sulariçi-1 / Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez -5 / Alsancak-1
Gazimağusa
Beyarmudu-1
28 Şubat 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 3338
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 33
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 5
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7
Yerel Vaka Sayısı: 21
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 24
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 541.916
Toplam Vaka Sayısı: 3416
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3002
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 390
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 78
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 310
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 23
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2
ÖNCEKİ GÜNLER NASILDI?
27 Şubat 2021
"Toplam 5092 test yapıldı, 16'sı yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi"
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"Toplam 5494 test yapıldı, 20'si yerel 38 pozitif vakaya rastlandı, 23 kişi taburcu edildi" (Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 14 )
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"Toplam 6179 test yapıldı, 17'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı, 15 kişi taburcu edildi"
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