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Test sonucu pozitif çıkan üniversiteliyi arkadaşlarıyla birlikte nezarette tuttular

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1 Mayıs'ta gözaltına alınan ve koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Şilan Delipalta'yı nezarethanede 3 kişiyle birlikte tutmuşlar.
Test sonucu pozitif çıkan üniversiteliyi arkadaşlarıyla birlikte nezarette tuttular

1 Mayıs'ta gözaltına alınan Şilan Delipalta'nın sağlık kontrolünde koronavirüs testi pozitif çıkmasına rağmen nezarethanede yanında 3 kadınla birlikte tutulduğu belirtildi.

Sendika.org'un haberine göre 1 Mayıs’ta gözaltına alınan 21 üniversiteliden 13’ü aynı gün içinde serbest bırakılırken, savcı gözalına alınan Şilan Delipalta’nın da aralarında bulunduğu 8 üniversitelinin ifadesinin ertesi gün mevcutlu alınması istedi.

Bunun üzerine rutin gözaltı işlemi uygulanan üniversiteliler, sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne götürüldü ve burada PCR testi yapıldı. Alınan sürüntü örneği saat 21.40’ta Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi laboratuvarına ulaştı. Test sonucunun pozitif olduğu saat 23.26’da öğrenilmiş olsa da Delipalta gece boyu nezarethanede yanında 3 kadınla birlikte tutuldu.

Öte yandan polisin test sonucu belli olmadan hemen önce içeride kamerasız alanda üniversiteli kadınlara şiddet uyguladığı iddia edildi.

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