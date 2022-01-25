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“Test To Stay” Denetimi Velilere Geçti

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“Test To Stay” Denetimi Velilere Geçti
“Test To Stay” Denetimi Velilere Geçti

Güney Kıbrıs’ta hayata geçirilen “kalmak için test – test to stay” isimli uygulama konusunda değişikliğin söz konusu olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, yapılan değişiklik neticesinde “test to stay” uygulamasının denetiminin öğretmenlere değil velilere devredilmesine karar verildiğini yazdı.

Gazete “test to stay” uygulamasıyla ilk ve ortaokullarda temaslı öğrencilerin karantinaya alınmak yerine, beş gün boyunca her gün “hızlı test” yaptırmalarının öngörüldüğünü anımsatırken yapılan değişiklik neticesinde “hızlı teste” tabi olacak öğrencilerin her sabah merkez olarak belirlenen okullarda sabah 07.00-08.00 saatleri arasında test yapacağını, test sonuçlarının ise negatif çıkması durumunda aileleri tarafından bağlı oldukları okullara götürüleceğini yazdı.

Habere göre öğrencilerin test yaptırması süreci, velililerin gözetimde ve denetiminde gerçekleştirilecek.

Öte yandan Fileleftheros gazetesi, “test to stay” tedbirinin okulların dışında başka yerlerde de uygulanmasının düşünüldüğünü yazdı.

Habere göre “test to stay” tedbirini, Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) hastaneleri ve poliste de uygulanmak istenirken bununla ilgili toplantı bugün gerçekleştirilecek.

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