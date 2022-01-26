  • BIST 1.951,17
  • Altın 792.39719
  • Dolar 13.5562
  • Euro 15.2939
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 0 °C
  • Ankara -2 °C
SON DAKİKABilim İnsanlarından Covid-19’a Yakalanıp Koku Kaybı Yaşayanlara Uyarı

“Test To Stay” Dün İlk Kez Uygulandı

» »
“Test To Stay” Dün İlk Kez Uygulandı
“Test To Stay” Dün İlk Kez Uygulandı

Güney Kıbrıs’ta büyük tepkilere neden olan “test to stay” uygulaması dün ilk kez hayata geçirildi, ilk gün testlerinde temaslı olan 3 öğrencinin testi pozitif çıktı.


Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, ilk gün aksaklıkları çerçevesinde bazı ailelerin testi yaptırmak için ikamet yerlerinden uzak test noktalarına gitmek zorunda kalması, ebeveynlerin işte olmaları gereken saatte test kuyruğunda beklemesi v.b. yaşandı. Bunları “küçük aksaklıklar” diye niteleyen Rum Sağlık Bakanlığı uygulamanın ilk gününden memnuniyet belirtti.


İlk gün uygulama kapsamında test yaptıran temaslı konumundaki 378 öğrenciden 3’ü pozitif çıktı. Negatif çıkanların evde karantina dönemi son buldu ve okullarına döndü. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fransız Büyükelçi Türkiye’yle Şartlı Diyalog Vurgusu Yaptı26 Ocak 2022 Çarşamba 16:13
  • Rum Asıllı ABD Milletvekillerinden EastMed Konusunda Ağır Mektup26 Ocak 2022 Çarşamba 15:52
  • UNFICYP Raporu Çerçevesinde Danışman Atanması Gündemde26 Ocak 2022 Çarşamba 15:36
  • Kasulidis Kuveyt Dışişleri Bakanı İle Görüştü25 Ocak 2022 Salı 17:13
  • Neofitu, Mısır Büyükelçisiyle Görüştü25 Ocak 2022 Salı 16:49
  • KKTC’deki Seçim Sonuçlarıyla İlgili Rum Basınındaki Haberler25 Ocak 2022 Salı 16:31
  • “Test To Stay” Denetimi Velilere Geçti25 Ocak 2022 Salı 15:52
  • Rum Eğitim Bakanı Paris’te Toplantıya Katılacak24 Ocak 2022 Pazartesi 18:09
  • Kasulidis Brüksel’de Temaslarda Bulunacak24 Ocak 2022 Pazartesi 17:54
  • Elpis Gitti Ancak Geri Gelecek24 Ocak 2022 Pazartesi 17:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti