“Test To Stay” Dün İlk Kez Uygulandı

Güney Kıbrıs’ta büyük tepkilere neden olan “test to stay” uygulaması dün ilk kez hayata geçirildi, ilk gün testlerinde temaslı olan 3 öğrencinin testi pozitif çıktı.



Fileleftheros ve diğer gazetelere göre, ilk gün aksaklıkları çerçevesinde bazı ailelerin testi yaptırmak için ikamet yerlerinden uzak test noktalarına gitmek zorunda kalması, ebeveynlerin işte olmaları gereken saatte test kuyruğunda beklemesi v.b. yaşandı. Bunları “küçük aksaklıklar” diye niteleyen Rum Sağlık Bakanlığı uygulamanın ilk gününden memnuniyet belirtti.



İlk gün uygulama kapsamında test yaptıran temaslı konumundaki 378 öğrenciden 3’ü pozitif çıktı. Negatif çıkanların evde karantina dönemi son buldu ve okullarına döndü.