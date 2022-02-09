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“Test To Stay” Tartışmaları Bitmek Bilmiyor

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“Test To Stay” Tartışmaları Bitmek Bilmiyor
“Test To Stay” Tartışmaları Bitmek Bilmiyor

Güney Kıbrıs’ta hayata geçirilen “kalmak için test – test to stay” isimli uygulama konusundaki tartışmaların hâlâ devam ettiği belirtildi.

“Test to stay” uygulamasıyla ilk ve ortaokullarda temaslı öğrencilerin karantinaya alınmak yerine, beş gün boyunca her gün “hızlı test” yaptırmaları öngörülüyor.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum eğitim sendikası OELMEK’in, “test to stay” uygulaması nedeniyle okullarda yaşanan sorunları ele almak amacıyla yarın olağanüstü bir toplantı gerçekleştireceğini, muhtemelen tepki tedbirlerine yönelik kararlar da alacağını yazdılar.

Habere göre OELMEK Başkan Yardımcısı Themis Poliviu gazeteye yaptığı açıklamada, okullardaki durumun trajik olduğunu, bu uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından okullardaki vaka sayısının arttığını söyledi.

Poliviu, bunun yanı sıra testler nedeniyle öğrencilerin sınıflara girişlerinde de gecikmeler yaşandığını bunun, ders saatinin kaybedilmesine neden olduğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ise bu konudaki açıklamasında “test to stay” uygulamasının binlerce öğrencinin, fiziki olarak derslerini takip etmesine olanak tanıdığını belirtti.

Gazete, bu uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından okullarda 48 bin 804 testin yapıldığını ve 640 vakanın tespit edildiğini yazdı.

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