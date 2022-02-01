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"Test to stay" uygulaması devam ediyor

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Güney Kıbrıs’ta okullarda ve diğer bazı elzem kamu iş yerlerinde başlatılan, temaslı kişilerin günlük antijen testi yaptırarak okul veya işlerine devamını öngören “test to stay” (kalmak için test) uygulamasına dair farklı yorumlar, Rum basınında yer aldı.
"Test to stay" uygulaması devam ediyor

Güney Kıbrıs’ta okullarda ve diğer bazı elzem kamu iş yerlerinde başlatılan, temaslı kişilerin günlük antijen testi yaptırarak okul veya işlerine devamını öngören “test to stay” (kalmak için test) uygulamasına dair farklı yorumlar, Rum basınında yer aldı.

Alithia gazetesi, “Test To Stay Başarılı” başlığı altında verdiği haberinde, “test to stay” uygulamasının Sağlık Bakanı ve uzmanlar tarafından başarılı bulunduğunu, uygulamada yapılan ufak değişikliklerin ise bugün yürürlüğe gireceğini yazdı.

Gazete, Sağlık Bakanı Mihalis Hacipandelas ve diğer ilgili birimlerin yetkililerinin dün gerçekleştirdikleri toplantıda, ilk ve ortaokullardaki temaslı öğrencilerin, tam aşılı olmaları veya hastalığı geçirmiş olmaları durumunda, sadece temas sonrasındaki üçüncü ve beşinci günlerde teste tabi tutulmalarına karar verildiğini yazdı.

Hastalığı geçiren öğrencilerin 90 gün boyunca bu şekilde teste tabi tutulacakları da belirtilen haberde, böylelikle aşılı ve hastalığı geçirmiş öğrencilerin her gün test yapmak zorunda kalmayacakları vurgulandı.

Söz konusu önlem, sınav döneminin bitiminin ardından liselerde de uygulamaya konacak.

Sağlık Bakanı Hacipandelas ise dünkü toplantı ardından yaptığı açıklamada, uygulamaya ilişkin iletilen sorunları ve bugünkü verileri ele aldıklarını, uygulamanın genel gidişatından da memnun olduklarını ifade etti.

Hacipandelas, söz konusu uygulama başladığından buyana, temaslı oldukları halde evde kalmaları gereken 5 bin öğrencinin, uygulama sayesinde okullarına devam edebildiklerini de belirtti.

Uygulamanın öğretmenlere de genişletilmesinin gündemde olduğunu ifade eden Hacipandelas, bu konuda öğretmen sendikalarının kararını beklediklerini de vurguladı.

AŞI OLMAYA REDDEDEN PAPAZLAR ÜCRETSİZ İZNE ÇIKARILDI

Öte yandan Rum Ortodoks Kilisesi’nde faaliyet gösteren ancak aşı olmayı reddeden 12 papazın, Başpiskopos II. Hrisostomos tarafından 3 ay süreyle ödeneksiz izne çıkarıldıkları belirtildi.

Gazete, kilise çerçevesinde faaliyet gösteren ve maaş alan toplam 123 papazdan 12’sinin talimatlara uymayarak, kendilerine tanınan süre zarfında aşı olmayı reddettikleri için bu kararın alındığını da aktardı.

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