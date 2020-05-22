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Test yok karantina yok: Yunanistan turizm sezonunu açıyor

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Test yok karantina yok: Yunanistan turizm sezonunu açıyor
Test yok karantina yok: Yunanistan turizm sezonunu açıyor

Bu sezon turistler Yunanistan'a Covid-19 testi olmadan veya karantina altında kalmadan gidebilecek.

Yunan yetkililer uluslararası uçuşların 1 Temmuz itibarı ile başlamasıyla dünyanın her yerinden turistleri kademeli şekilde kabul edeceklerini ve ülkeye girişlerde herhangi bir karantina ya da test uygulanmayacağını duyurdu.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Turizm Bakanı Haris Theoharis sadece gerekli görüldüğü yerlerde turistlere noktasal olarak test uygulaması yapılabileceğini kaydederek ciddi darbe almış olan turizm sektörünü yeniden canlandırmak için turistleri rahatsız etmeyecek belirli önlemler aldıklarını açıkladı.

Theoharis'ten önce televizyonda ulusa seslenen Başbakan Kyriakos Miçiotakis de genel olarak ekonomiyi canlandıracak plan paketini duyurdu.

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METİN BOYUTUAaAa

Bu sezon turistler Yunanistan'a Covid-19 testi olmadan veya karantina altında kalmadan gidebilecek.

Yunan yetkililer uluslararası uçuşların 1 Temmuz itibarı ile başlamasıyla dünyanın her yerinden turistleri kademeli şekilde kabul edeceklerini ve ülkeye girişlerde herhangi bir karantina ya da test uygulanmayacağını duyurdu.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Turizm Bakanı Haris Theoharis sadece gerekli görüldüğü yerlerde turistlere noktasal olarak test uygulaması yapılabileceğini kaydederek ciddi darbe almış olan turizm sektörünü yeniden canlandırmak için turistleri rahatsız etmeyecek belirli önlemler aldıklarını açıkladı.

Theoharis'ten önce televizyonda ulusa seslenen Başbakan Kyriakos Miçiotakis de genel olarak ekonomiyi canlandıracak plan paketini duyurdu.

'Yunanistan Covid-19 salgınından faydalanarak sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor' AP vekillerinden çağrı: Yunanistan-Türkiye sınırında göçmenlere ateş açılması araştırılsın Yunanistan, Covid-19 nedeniyle Ege Denizi'ndeki askeri tatbikatları erteledi

İlk turistler Kuzey Avrupa ve Balkanlardan

15 Haziran'dan itibaren Yunanistan'a tüm dış hat uçuşları ilk önce sadece Atina Uluslararası Havaalanı yoluyla yapılacak ve 1 Temmuz'dan itibaren ülkedeki tüm havaalanları dış hat uçuşu alabilecek.

Ülkeye girebilecek ilk turistler Kuzey Avrupa ve Balkanlar gibi epidemi verilerinin olumlu yönde seyrettiği ülkelerden kabul edilecek.

Oteller doktor ve karantina alanı bulunduracak

Bazı yoğun turist alan bölgelerdeki sağlık altyapısı ve hizmetlerinin güçlendirildiği, doktor sayılarının arttırıldığı ve olası enfeksiyon artışı için kriz planlarının yapıldığı belirtildi.

Bunların içinde otellerin doktor ve karantina alanı bulundurma zorunluluğu ile misafirlerinin sağlık kurumlarına transferini gerçekleştirme kapasitesi gibi şartların koyulması var.

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