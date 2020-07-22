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Testi pozitif çıkan kameraman KKTC'ye geldi mi ? TRT'den iddialara ilişkin açıklama

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TRT Kıbrıs Bürosu Temsilcisi Tahir Olcay Kıraç bugün basında yer alan ve 20 Temmuz’da KKTC’te gelen bir TRT kamermanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.
Testi pozitif çıkan kameraman KKTC'ye geldi mi ? TRT'den iddialara ilişkin açıklama

TRT Kıbrıs Bürosu Temsilcisi Tahir Olcay Kıraç bugün basında yer alan ve 20 Temmuz’da KKTC’te gelen bir TRT kamermanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı yönündeki haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti medyasında, 20 Temmuz'da Anamur'dan Girne'ye yüzerek gelen 6 kişilik ekibi takip eden kameramanın test sonucunun pozitif çıkması haberi medyaya yansımıştır.

Söz konusu kameraman 17 Temmuz'da numune vermiş olup 18 Temmuz'da test sonucunun pozitif çıkması sonucunda Mersin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır. Kameramana eşlik edecek 4 kişi de temaslı oldukları için söz konusu etkinliği takip etmemişlerdir.

Yüzücü ekibin etkinliğini bu nedenle TRT KKTC Bürosu görevli ekibi olarak Tahir Olcay Kıraç ve Mustafa Fidan tarafından takip edilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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