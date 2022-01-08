Tetris Oynamak, Zihinsel Sağlığı İyileştiriyor

Son yıllarda yeniden popüler hale gelen Tetris oyununun, zihinsel sağlığa faydalı olduğu iddia ediliyor. Uzmanlar, oyunun stres giderici olduğunu ileri sürüyor.

Araştırmacılar, Tetris’in yaşanılan endişe çağı için büyük bir stres giderici olduğunu belirtiyor. Manhattan psikoterapisti Dana Dorfman durumu şu şekilde açıklıyor: “Size uygunsuz görünen şeyleri organize etmeye ve bölümlere ayırmaya çalıştığınız sembolik bir şey var. Bu şekilde kendi dengemizi korumaya devam edebiliriz.”

Tetris, 2010 yılında şiddetli kaygıyla mücadele eden 30 yaşındaki Austin Bennett için kurtarıcı oldu: “Kendine olan saygını artırmak için harika bir yer. Gerçekten stresten kurtulmanıza yardımcı oluyor.”

Ohio’da yaşayan Bennett, gündüzleri şef, geceleri ise profesyonel bir Tetris oyuncusu. Pandemiden bu yana oyun topluluğunda hit olan World Puzzle League’i kurdu.

Dorfman, tek zihinsel sağlığa iyi gelebilecek oyunun Tetris olmadığını kaydetti. Minecraft ve RollerCoaster Tycoon gibi diğer oyunlar da ölçülü olarak oynandığında benzer faydalar sağlayabilir: “Tetris gibi oyunlar oynamak nörolojik bir güven ve ustalık deneyimi sağlıyor.”

Dorfman, ayrıca uzamsal akıl yürütmeyi geliştirebileceğini de belirtiyor: “Gerçekliği kontrol altında tuttuğunuz sürece, olumsuz şeylerden uzaklaşmanın harika bir yolu. Tetris pandemiyi benim için keyifli hale getirdi.”