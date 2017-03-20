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Tetris’in sonunda ne oluyor? İşte nostaljik efsanenin sonu

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Tetris’in sonunda ne oluyor? İşte nostaljik efsanenin sonu
Birçok kişinin ilk oynadığı dijital oyun olan Tetris hakkında birçok efsane anlatılmakta. Tetris'in sonunda ne oluyor? Tetris sonsuz mu?

Rus bilgisayar mühendisi Aleksey Pajitnov tarafından tasarlanan oyun Tetris, 6 Haziran 1984 tarihinde yayınlanmıştır. Oyun amacıyla kullanılan birçok alette popüler olan Tetris, iki boyutlu olan oyun alanına yukarıdan düşen blokların denetimli bir şekilde düşmesini sağlayarak, arada hiç boşluk olmayacak şekilde yatay sıralar oluşturma şeklinde oynanır. Dünyada en çok oynanan oyunlar arasında yer alan Tetris’in sonu birçok kişi için bir efsane haline gelmiştir. Tetris’in sonu yok, sonuda erişmek imkansız gibi efsaneler birçok kez dile getirilse de Tetris’in sonu olduğu artık açık.

TETRİS’İN SONUNDA UZAYA GİDİYORUZ

Soğuk savaş yıllarında ortaya çıkan Tetris, soğuk savaş döneminin en önemli konularından olan uzaya çıkma görüntüleriyle sonlanıyor. Çok nadir kişi tarafından bitirilmiş oyunun sonu hala birçok kişi tarafından merak ediliyordu, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla Tetris’in sonu öğrenilmiş oldu. Aşağıdaki görselden Tetris’in son sahnesini görebilirsiniz.

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